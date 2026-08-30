Kan tappa stjärnorna – mitt under säsongen

Linköping riskerar att tappa Ellie Kaiser, Michelle Löwenhielm och Jessica Adolfsson till PWHL.

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Förra säsongen tvingades Linköping till kval för att hålla sig kvar i SDHL. Där vann laget med 2-0 i matcher mot Rögle för att stanna i högsta serien.

Inför årets säsong har LHC laddat på för att undvika att hamna i samma situation till våren. Bland annat har klubben värvat de båda landslagsspelarna Jessica Adolfsson och Michelle Löwenhielm för att leda lagets nysatsning.

Nu är det dock osäkert ifall duon kommer att komma till spel i Linköping över hela säsongen. Både Adolfsson och Löwenhielm har nämligen blivit inbjudna till PWHL-campen senare i höst där spelarna kommer att få visa upp sig i jakten på ett kontrakt i den nordamerikanska proffsligan. Även amerikanskan Ellie Kaiser, som kom tvåa i LHC:s interna poängliga förra säsongen, har blivit inbjuden till lägret.

Trion väntas ta chansen och missar då minst tre matcher under serien. Men om de skulle få kontrakt i PWHL är spelarna förlorade för Linköping.

– Jag förstår att det är något som man vill prova på. Det är verkligheten och den får vi leva efter. Det gäller att ha is i magen och ha en beredskap så att andra kan kliva in, säger tränaren Tim Brithén till Corren.

Ebba Svensson Träff blir kvar i Linköping

Ett glädjebesked för Linköping HC är däremot att stjärnmålvakten Ebba Svensson Träff blir kvar. Trots sin stora succé de senaste åren, med vinterns genombrott i OS som höjdpunkt, har Svensson Träff inte blivit inbjuden till någon camp i PWHL.

Det innebär att 21-åringen kommer att stanna i LHC även den kommande säsongen.

– Jag tycker det är konstigt. Det är en världsmålvakt. Vi får vara glada så länge vi får behålla henne, säger Tim Brithén.

Ebba Svensson Träff har varit en av SDHL:s allra bästa spelare de senaste åren. I fjol vaktade hon kassen i 33 av 36 matcher för Linköping och hade 93,1 i räddningsprocent och 2,28 insläppta mål per match. Hon prisades sedan som SDHL:s bästa målvakt samt fick ta emot Guldhjälmen som ligans MVP. Svensson Träff hade även bäst räddningsprocent i SDHL 2023/24 samt höll flest nollor i ligan 2024/25.

Under OS i februari storspelade också Ebba Svensson Träff. Hon tog över förstaspaden i Damkronorna och hade 93,9 i räddningsprocent, släppte in 1,39 mål per match samt höll två nollor när Sverige tog sig till semifinal men till sist slutade fyra, utan medalj.