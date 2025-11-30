Knallen – slår Frölunda på bortais: ”Fruktansvärt bra”

SDE fortsätter att imponera i SDHL.

På söndagen slog stockholmslaget de svenska mästarna Frölunda på bortais.

– Vi gör en fruktansvärt bra laginsats, säger återvändande stjärnan Jessica Adolfsson till SDHL:s sändning.

Knallen – slår Frölunda efter en stark insats.

Foto: Michael Erichsen / BILDBYRÅN / COP 89 / MI0911

De svenska mästarna Frölunda stod för en otrolig säsongsstart och tog 15 raka segrar i början. Sedan dess har man nu förlorat fyra av de åtta senaste matcherna och senast i raden var SDE.

Stockholmslaget reste ner till Göteborg på söndagen och stod för en knall.

Seriefyran tog ledningen tidigt, och återtog ledningen sent i den första perioden till 2–1. Efter en ny kvittering från Andrea Dalen i den andra perioden såg Julie Zwarthoed till att göra 3–2 innan den andra perioden var slut.

Luleå knappar in i toppen

Och i den avslutande perioden såg den tidigare Luleå– och PWHL-stjärnan Dominika Laskova till att döda matchen. Frölundas forcering uteblev – och SDE tog kanske säsongens tyngsta seger hittills.

Samtidigt som Frölunda förlorade, vann Luleå borta mot Färjestad med 4–0. Nu skiljer bara två poäng mellan lagen (54 & 56). Dessutom lurar Brynäs där bakom på 52 poäng.

Samtidigt har Peter Elander fått ordning på SDE som nu är ett topplag och parkerar på en säker fjärdeplats i tabellen.

Frölunda – SDE 2–4

Frölunda: Hanna Olsson, Andrea Dalen

SDE: Julie Zwarthoed, Dominika Laskova, Kayleigh Hamers, Samantha Cogan