Mitt under det pågående slutspelet mellan Frölunda och SDE kommer beskedet, Sofie Lundin förlänger med Frölunda.

– Det är ett bra alternativ, säger Lundin till klubbens hemsida.

Foto: Michael Erichsen / Bildbyrån

Stjärnforwarden Sofie Lundin har skrivit på ett nytt kontrakt med klubben. Det nya avtalet sträcker sig till våren 2028.

– Jag trivs bra i Frölunda och har utvecklats här, det är ett bra alternativ. Nästa säsong vill jag ta en ännu större roll i laget och göra ännu fler poäng. Jag är inte helt nöjd, det känns som jag har mer hockey i mig, säger Lundin till lagets hemsida.

Efter ett och ett halvt år i USA, där hon spelade på Ohio State University, valde den Jonstorps-fostrade forwarden att flytta till Göteborg. Redan under sin andra säsong var hon med och skrev historia när Frölundas damlag tog sitt första SM-guld. 26-åringen var också med under OS-turneringen där Tre Kronor slutade på en fjärdeplats.

Nyckelspelaren har noterats för 35 poäng (11+24) på 36 matcher i SDHL. Klubbens sportchef Kim Martin Hasson ser fram emot att Lundin stannar i Frölunda.

– Kul. Sofie är en poängdrivande spelare som växt under sina år här och har en stor roll i laget, såväl på som av is. Det är viktigt med kontinuitet och vi ser utvecklingspotential i henne, säger Hasson på sajten.

Frölunda leder semifinalserien med 2-0 i matcher, skulle laget vinna under måndagskvällen så säkrar de sin andra raka finalplats redan ikväll.

