Klart: Målvaktslöftet förlänger med Djurgården

Efter fyra raka säsonger i Djurgården står det nu klart att Lia Leiderö Palmlöv blir kvar i klubben även nästa säsong.

– Det är här jag vill vara, säger målvakten till lagets sajt.

Lia Leiderö Palmlöv förlänger med Djurgården. Foto: Jonathan Näckstrand / Bildbyrån

Nu står det klart att Djurgården förlänger med 19-åriga målvaktstalangem Lia Leiderö Palmlöv. Hon har gjort fyra raka säsonger med klubben, nu väntar hennes femte säsong i SDHL med föreningen.

– Det känns fantastiskt att återigen förlänga med Djurgården! Det här är hemma för mig, det är här jag vill vara. Jag ser fram emot nästa säsong och är spänd på att se hur vi som lag kan utvecklas och ta nästa steg tillsammans, säger Lia Leiderö Palmlöv till klubbens hemsida.

Djurgårdens sportchef Johannes Strömberg tycker Leiderö Palmlöv är en ung talang, nu ser sportchefen fram emot en förlängning.

– Både jag och Per (Nygårds) tror väldigt mycket på Lia, som är i en spännande ålder med alla möjligheter att ta stora steg i utvecklingen. Vi är så klart väldigt glada över att vi har kunnat signa upp henne för den kommande och förhoppningsvis även nästkommande säsongen.

Under säsongen 2025/2026 hade 19-åringen en räddningsprocent på 91,2 efter tio spelade matcher. Hennes nya avtal är ett 1+1 års kontrakt.

