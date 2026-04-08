HV71 förlänger med lagets huvudtränare Thomas Pettersen.

Foto: Carl Sandin / Bildbyrån

Efter en turbulent säsong för HV71, som till slut lyckades säkra sitt SDHL-kontrakt, är lagbygget återigen i full gång. Nu väljer klubben att förlänga med lagets huvudtränare, Thomas Pettersen.

– Jag ser fram emot att fortsätta resan tillsammans – att utveckla det vi påbörjat och ta nästa steg. Vi har ett viktigt arbete framför oss och med framtidstro och hårt arbete ska vi tillsammans ta oss an de viktiga utmaningar som väntar och bygga något starkt för föreningen, säger huvudtränaren till klubbens hemsida.

Pettersen anslöt till HV71 inför säsongen 2024/2025 efter två raka säsonger som huvudtränare i norska Stjernen. Nu gör han sig redo för sin tredje säsong med Jönköpingsklubben, vilket Alexander Hanning, klubbens sportchef, ser fram emot.

– Under sina två första år har Thomas varit med och lagt en grund i en period där vi haft sportsliga utmaningar, och vi är inte nöjda med var vi står idag – men vi är trygga i riktningen och i det arbete som görs, säger Hanning till lagets sajt.

Kontraktet sträcker sig fram till 2028.

