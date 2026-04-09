Klart: Frölunda värvar – från konkurrenten

Tidigare under veckan kunde Frölunda bekräfta att sex spelare lämnar klubben.

Nu har man hittat sin första ersättare.

Madie Leidt, som lämnade konkurrenten Linköping, är klar för Frölunda.

– Något jag ser fram emot, säger Leidt på lagets hemsida.

Frölunda gick tidigare under veckan ut med att det är sex spelare som lämnar klubben. Nu tar man in Madie Leidt, den tidigare Linköpingsspelaren, i truppen.

Nu ser hon fram emot en fortsättning i Frölunda.

– Spännande och något jag ser fram emot. Frölunda är en av få klubbar i världen, vill jag påstå, som satsar på damhockeyn ordentligt och verkligen ger spelarna möjligheten att utvecklas. Att bli en del av en sådan miljö kändes som helt rätt steg för mig, säger forwarden till klubbens sajt.

Under säsongen 2025/2026 stod Leidt noterad för 22 poäng (11+11) på 35 omgångar, vilket gjorde henne till Linköpings poängbästa spelare. Kim Hasson, Frölundas sportchef, tror att 27-åringen kan bli en farlig forward.

– En spelskicklig och energisk forward som inte är rädd för att ta sig in i de heta ytorna. Hon gjorde en poängstark säsong i ett lag som slutade lite längre ner i SDHL-tabellen, säger sportchefen till hemsidan.

Kontraktet med Frölunda sträcker sig över två år, till och med våren 2028.

