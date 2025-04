Klart: Supertalangen väljer Brynäs

Hon har dominerat i TV-pucken och spelade U18-VM som dubbelt underårig. Nu står det klart att Ebba Hesselvall går till Brynäs.

Ebba Hesselvall väljer Brynäs – bekräftar själv övergången.

Foto: Ronnie Rönnkvist.

Ebba Hesselvall är Sveriges hetaste talang på damsidan. 15-åringen har haft en galen säsong där hon har varit en av Södertäljes ledande spelare i damallsvenskan. Samtidigt hade hon också total show i TV-pucken.

Med 20 mål och 29 poäng på sju matcher var hon turneringens överlägset bästa spelare när Södermanland tog silver.

Jättetalangen blev också uttagen till U18-VM som dubbelt underårig. Där stod hon för fyra poäng på sex matcher där hon också var Sveriges tredje bästa poängplockare. Det har inte heller varit någon hemlighet av att Hesselvall har varit ett jagat namn. I princip alla SDHL-klubbar har velat ha hennes signatur.

Och nu står det klart att Brynäs vinner dragkampen om henne. Ebba Hesselvall meddelar via Instagram att Brynäs blir nästa destination för henne. Där får hon chansen att spela i SDHL för första gången i karriären.

Brynäs har också varit duktiga på att plocka in de största talangerna under de senaste åren. Bland annat värvade klubben in Tillie Ytfeldt, Tilde Grillfors och Matilda Österman inför den gångna säsongen.