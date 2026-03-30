Djurgården förstärker ledarstaben.

Per Nygårds tar över som huvudtränare på damsidan.

– En spännande utmaning, säger den nya huvudtränaren till klubbens sajt.

Per Nygårds är Djurgårdens nya huvudtränare

Tidigare under månaden stod det klart att Djurgårdens General Manager/ huvudtränare Rickard Hårdstam lämnar klubben för konkurrenten Skellefteå. Nu har Djurgården gjort klart med Per Nygård som tillträder som ny huvtränare på damsidan.

– Jag är oerhört glad över att fått frågan att leda Djurgårdens damlag. Det kommer att bli en spännande utmaning för mig likväl som kommande trupp att göra ett starkt resultat, säger Nygårds till lagets hemsida.

Under den gångna säsongen var Nygårds assisterande tränare till Hårdstam, nu tar han klivet upp som huvudtränare i SDHL. Tidigare har han bland annat varit sportchef för Södertälje under flera säsonger.

– Det var svårt att veta när jag kom in exakt vilken målbild och vilka krav som skulle ställas. Ju längre säsongen gick lärde jag känna gruppen, jag fick en bild av spelarna och vi utvecklades tillsammans i rätt riktning. Då tänker jag framförallt på passningsspelet och offensiven. Tyvärr var vi inte tillräckligt effektiva i slutspelet mot Luleå, även om vi spelade bra nådde vi inte ända fram där, säger den nya huvudtränaren.

Avtalet är ett tvåårskontrakt som sträcker sig fram till 2028. I sin nya roll kommer han att arbeta nära Johannes Strömberg, som nyligen presenterades som ny sportchef för damverksamheten.

– Per är en av hockeysveriges mest välmeriterade tränare med erfarenhet av alla nivåer. Han har varit i SHL, i HockeyAllsvenskan och i SDHL och arbetat både som huvudtränare, som assisterande tränare och som sportchef. Vi är väldigt glada över att han nu vill ta över huvudansvaret och leda föreningens damlag de två kommande åren, kommenterar Djurgårdens sportsligt ansvarige Niklas Wikegård på klubbens hemsida.