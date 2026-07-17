SMÄLLEN: Poängdrottningen tar paus från SDHL

Julie Zwarthoed kommer inte till spel i SDHL 2026/27. Foto: Bildbyrån/Sara Damne.

227 poäng, 110 mål och 117 assist.

Det var med detta facit som Julie Zwarthoed var tänkt att kliva in i SDHL-säsongen 2026/27. Nu blir det istället en paus från den svenska högstaligan för att fokusera på familjen.

SDE Hockey kommer med det tunga beskedet under fredagen.

– Julie har betytt så mycket för SDE Dam sen hon kom till oss 2015. Hon har under åren vuxit till en av de viktigaste stöttepelarna i laget både på och utanför isen och är vår absolut mesta damspelare genom tiderna, en nyckelspelare i hela vår SDHL- resa inte minst i de senaste årens framgångar i slutspelet. Det är jättetråkigt att vi inte får se henne på isen nästa år men vi förstår och respekterar hennes beslut och hoppas att vi får se henne runt laget under säsongen. Hon har så mycket mer kvar att ge, säger sportchefen Helene Åström.

Zwarthoed fortsätter spela i landslaget

Noll hockey blir det dock inte för Julie Zwarthoed under kommande säsong.

– Jag vill tacka SDE från djupet av mitt hjärta för alla fantastiska säsonger sen jag kom till Sverige men det kommande året vill jag fokusera på familjen och vår nya familjemedlem, säger Julie på SDE:s sajt och fortsättter:

– Jag kommer att fortsätta spela i landslaget för Nederländerna men SDHL-spel är inte aktuellt just nu. Men vem vet vad som händer i framtiden...

SDE är samtidigt aktiva på marknaden. I dagarna har Gabby Jones, Jessica Adolfsson och Silje Kongstorp Johansen tackats av, men också två nyförvärv presenterats. Detta i form av forwardsduon Alyson Hush och Sarah Davies.

Source: Julie Zwarthoed @ Elite Prospects





