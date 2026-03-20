Hon är kanske SDHL:s största spelare genom tiderna. Nu står det klart att världsbacken Jenni Hiirikoski stannar i Luleå ytterligare en säsong.

– Det känns oerhört bra att vi kunnat förlänga med Jenni i ytterligare en säsong, säger sportchefen Oskar Häggström.

Jenni Hiirikoski. Foto: Jens Carlsson/Bildbyrån

Nej, det gick inte lika bra för Luleå som vi vant oss vid på senare år. Deras gulddröm tog slut redan i semifinalen där man åkte ut med 3-0 i matcher mot Brynäs. Nu pågår lagbygget för nästa säsong, och där har Luleå fått ett riktigt drömbesked.

Superstjärnan Jenni Hiirikoski har nämligen bestämt sig för att förlänga sitt kontrakt.

– Det känns väldigt bra att ha förlängt med Luleå Hockey inför kommande säsong. Jag är väldigt tacksam över fortsatt förtroende från föreningen och ser verkligen fram emot att starta upp arbetet inför ytterligare en säsong i Norrbotten, säger hon till klubbens hemsida.

Jenni Hiirikoski förlänger – efter tuffa problemen

Hiirikoski kom till Luleå 2016 och har under sina år i klubben vunnit sex SM-guld. Hon är också så bra som fyra i alla tiders poängliga i SDHL – trots att hon är back. 38-åringens 414 poäng är överlägset bäst bland ligans backar.

Den finska stjärnan, som nyligen spelade sitt femte OS, har haft ett speciellt år. I somras meddelades det att hon opererat hjärtat, och i OS åkte hon på en skada som höll henne borta från SM-slutspelet.

– Den gångna säsongen var speciell för mig på många sätt. Och det känns väldigt bra att jag både hittat tillbaka till mitt spel och till mig själv, både fysiskt och mentalt. Där jag tar allt dag för dag och verkligen uppskattar möjligheten att spela hockey på högsta nivå, säger hon.

Sportchef Oskar Häggström:

– Jenni har dessutom gjort en fantastisk resa den gångna säsongen, från en hjärtoperation under sommaren till att komma tillbaka och prestera hockey på allra högsta nivå, där hon förutom att återigen vara nominerad som en av SDHL:s bästa backar även representerade Finland i sitt femte OS.

