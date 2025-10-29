Frölundas segersvit stannar vid 15 matcher.

Nästjumbon Färjestad står för en jätteskräll och vinner med 2-0 hemma – för att bli det första laget i SDHL att besegra Frölunda den här säsongen.

Färjestad står för en jätteskräll och vinner hemma mot Frölunda. Foto: Bildbyrån

Inför onsdagskvällens möte i Löfbergs Arena hade Färjestad sex raka förluster. Samtidigt har serieledande Frölunda vunnit alla 15 matcher som hade spelat innan resan till Karlstad. Nästan allting talade för att båda sviterna skulle förlängas och Frölunda var storfavoriter inför drabbningen.

Men Färjestad stod sedan för en otrolig skräll.

Hemmalaget tog ledningen inom matchens fem första minuter. Färjestad kom i en spelvändning och efter ett fint passningsspel kunde kanadensiska forwarden Julie Gough sätta 1-0. I starten av andra perioden fick FBK ett jätteläge att utöka ledningen via ett straffslag. Men Frölundas målvakt Andrea Brändli stoppade Kaitlin Chan, men 2-0 skulle ändå komma. Bara dryga minuten efter straffslaget klev Ella Albinsson fram och sköt sitt åttonde mål för säsongen. Färjestad spelade bak pucken till Albinsson direkt på tekning och hemmadottern klippte till direkt med ett skott som överlistade Brändli för 2-0 till Färjestad.

Ida Boman storspelade för Färjestad – nollade Frölunda

Frölunda jagade för att komma tillbaka in i matchen och skapade mängder med chanser. Men Färjestads målvakt Ida Boman stod för en jättematch och stoppade alla puckar som Frölunda skickade mot henne. I tredje perioden var det stundtals spel mot ett mål när Frölunda växlade upp, men Boman stod pall ändå. Det blev inga fler mål utan 2-0 stod sig matchen ut. Ida Boman blev stor matchhjälte för Färjestad sedan hon räddade alla 38 skott för att hålla sin första nolla i FBK.

Det är Färjestads första vinst i SDHL sedan tredje oktober och nykomlingen har nu fyra segrar på 16 matcher. De ligger dock fortsatt näst sist med 13 poäng så här långt. Frölunda å sin sida har nu förlorat för första gången den här säsongen men har ändå en stor ledning i toppen av tabellen med 42 poäng efter 16 matcher.

Färjestad – Frölunda 2–0 (1-0,1-0,0-0)

Färjestad: Julie Gough, Ella Albinsson.

Frölunda: –

Source: SDHL-W League Page @ Elite Prospects