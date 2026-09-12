HV71-vinst i premiären – nyförvärvet hjälte

HV71:s nyförvärv Justine Reyes blev hjälte i premiären.

Foto: Bildbyrån och YouTube (skärmdump).

Tre säsonger i rad har avslutats med kvalspel för HV71 Dam, men kanske kan Thomas Pettersen nu vända på skutan.

Lördagens möte med Linköping markerade starten på SDHL-säsongen 2026/27 för Jönköpingslaget, och via förlängning drog man också det längsta strået. 3–2 blev slutsiffrorna och den stora hjälten hette Justine Reyes. Nyförvärvet från MoDo som i våras representerade Italien under vinter-OS, och som tidigare gjort två säsonger i just LHC.

– Jag har fått en jättebra känsla av gruppen. Vi är ett starkt gäng som håller ihop. Det ska bli kul att köra härifrån och se var vi kan hamna i år, säger Beatrice Hjälm efter slutsignalen i YouTube-sändningen av matchen.

Just Hjälm var inblandad i 2–1-målet från HV i den andra perioden, men även Alva Johansson och Thea Johansson visade vägen. Den sistnämnde med tre poäng (ett mål och två assist).

LHC tog ledningen i den första perioden, och kvitterade till 2–2 med 38 sekunder kvar av matchen. Ändå föll man till slut.

HV71 – Linköping: 3–2 efter förlängning (1–1, 1–0, 0–1, 1–0)

HV71: Alva Johansson, Thea Johansson, Justine Reyes.

Linköping: Jess Ciarrochi, Cassidy Maplethorpe.