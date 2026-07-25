HV71 värvar från USA

HV71 får förstärkning av Riley Walsh nästa säsong.

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HV71 Dam laddar för en ny SDHL-säsong. De hoppas nu ta steget till slutspelet och undvika ett fjärde raka negativt kval. Nu har de också hittat en spännande forward från USA. Det handlar om Riley Walsh, som kommer från spel i collegeligan.

22-åringen har gjort fyra raka säsonger i NCAA och kommer senast från spel i Boston University.

På 138 matcher i ligan har det blivit 76 poäng för forwarden. Nu väntar alltså en flytt till Sverige och Jönköping till nästa säsong.

– Riley är en intensiv och tvåvägsstark forward med ett högt arbetstempo och är en spelare som trivs i det fysiska spelet och hanterar den delen väldigt bra. Vi tror att hennes energi, konkurrensmentalitet och sätt att spela kommer passa väldigt bra in i vårt lag, säger SDHL-lagets tränare Thomas Pettersen i ett pressmeddelande .

Riley Walsh blir den 13:e forwarden under kontrakt till nästa säsong.