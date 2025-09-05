Jönköpingslaget HV71 värvar Emma Bergesen inför kvällens SDHL-premiär. Backen ansluter på ett korttidskontrakt.

– Hon är en skicklig tvåvägsback med god skridskoåkning och stabilt defensivt spel, säger sportchefen Alexander Hanning på lagets sajt.

Emma Bergesen, här i SDE-tröjan, ansluter till HV71 på ett korttidskontrakt. Foto: Emma Wallskog/Bildbyrån.

HV71 värvar den 25-åriga backen Emma Bergesen inför SDHL-premiären. Hon ansluter på ett korttidskontrakt och spelar med HV71 månaden ut, innan hon ansluter till PWHL-laget Ottawa Charge.

– Vi är glada att kunna välkomna Emma Bergesen till HV71 på ett korttidskontrakt under september. Emma, som nyligen tecknat avtal med PWHL-laget Ottawa Charge med start 1 oktober, kommer in med energi, erfarenhet och en stark arbetsmoral. Hon är en skicklig tvåvägsback med god skridskoåkning och stabilt defensivt spel, och vi är övertygade om att hon snabbt kommer att bidra både på och utanför isen under den här perioden, säger Alexander Hanning, sportchef i HV71 Dam.

Bergesen är född och fostrad i Norge men har även spenderat tid i den kanadensiska universitetsligan USports. Backen har också spenderat en säsong i SDHL med SDE HF.

HV71 inleder säsongen med ett möte med Skellefteå, på bortaplan. Emma Bergesen är spelklar direkt till första omgången efter att hon tränat med laget under en tid.

Source: Emma Bergesen @ Elite Prospects