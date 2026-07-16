HV71 stärker backsidan: "Passar väldigt bra"

Jade Arnone flyttar till Sverige och HV71. Foto: X (HV71) och Bildbyrån.

Tre år i rad har HV71 Dam lyckats undvika nedflyttning från SDHL, via kval. Nu bygger man grunden som ska se till att det inte krävs igen.

Under torsdagen presenterades ett nyförvärv som en del av detta. Det handlar om den 22-åriga backen Jade Arnone, med fyra raka år bakom sig i den amerikanska college-ligan NCAA.

Konraktet med amerikanskan är skrivet över ett år.

– Jade passar väldigt bra in i den kultur vi bygger. Hon kommer in med stabilitet, bra energi och är en spelare vi har följt under en längre tid. Vi är glada att hon nu är en del av HV71, säger tränaren Thomas Pettersen på lagets sajt.

Den gångna säsongen stod Jade Arnone för nio poäng (2+7) på 35 matcher.