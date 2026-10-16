HV71 befäster sin position i toppen

Thea Johansson och hennes lagkamrater i HV71 fick jubla i mötet med Djurgården. Foto: David Wreland / BILDBYRÅN

Foto: BILDBYRÅN

HV71 Dam befäste sin position i toppen av SDHL-tabellen när Djurgårdens IF Dam besegrades med 5–2 på hemmaplan i Husqvarna Garden.

Efter en mållös förstaperiod spräckte Thea Johansson nollan för HV71 efter 2.17 av den andra perioden. Djurgården svarade genom Isabelle Leijonhielm, som kvitterade till 1–1 med knappt fyra minuter kvar av perioden.

Mål och assist av Thea Johansson

I den tredje perioden tog HV71 över fullständigt. Jade Arnone gjorde 2–1 efter 2.41, innan Justine Leanne Reyes utökade ledningen till 3–1. Kennedy Bobyck satte sedan två mål inom loppet av drygt två minuter och såg till att hemmalaget gick ifrån till 5–1.

Charlotte Akervik reducerade för Djurgården med knappt fyra minuter kvar, men närmare än 5–2 kom gästerna aldrig.

Bobyck blev tvåmålsskytt, medan Reyes noterades för ett mål och Bobyck dessutom bidrog med en assist till Reyes fullträff. Thea Johansson stod för ett mål och en assist.

HV71 avgjorde med skottövertag

HV71 vann skottstatistiken med 33–16 och skapade betydligt fler målchanser än Djurgården. Målvakten Stephanie Neatby räddade 14 av 16 skott för hemmalaget, medan Pia Dukaric stoppade 28 av 33 skott för gästerna.

Segern innebär att HV71 fortsätter att hålla sig kvar på tredjeplatsen i tabellen. Djurgården, som ligger femma, fick lämna Jönköping utan poäng.