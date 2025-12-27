Hjälte – med sina två första mål för säsongen

Färjestad-seger med 4–3 efter förlängning

Michelle Löwenhielm med två mål för Färjestad

Andra förlusten i rad för Djurgården

Först kvittering till 3–3 efter 19.42 i tredje perioden. Sen avgörandet till 4–3 i förlängningen. Michelle Löwenhielm stod för båda de sena målen och blev stor matchhjälte för Färjestad som tog en tung seger på hemmaplan mot Djurgården i SDHL på lördagen. Matchen slutade 4–3 (2–1, 0–1, 1–1, 1–0) efter förlängning.

Färjestad hade före lördagens hemmamatch sex förluster i rad.

Färjestad startade matchen bäst. Laget gick upp till en 2–0-ledning genom mål av Julie Gough och Lauren Bellefontaine innan Djurgården svarade och gjorde 2–1 genom Linda Vocetkova.

Efter 15.33 i andra perioden slog Isabelle Leijonhielm till framspelad av Linda Vocetkova och Alice Östensson och kvitterade för Djurgården.

16.09 in i tredje perioden fick Brette Pettet utdelning på pass av Emma Forsgren och gav laget ledningen.

Färjestad kvitterade till 3–3 med 18 sekunder kvar att spela genom Michelle Löwenhielm med assist av Julie Gough och Alexie Guay.

Stor matchhjälte för Färjestad blev Michelle Löwenhielm som 1.12 in i förlängningen satte det avgörande 4–3-målet.

Färjestads Alexie Guay hade tre assists.

Färjestad har en seger och fyra förluster och 10–19 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Djurgården har två vinster och tre förluster och 14–12 i målskillnad.

Resultatet betyder att båda lagen har oförändrad position i tabellen, Färjestad på nionde plats och Djurgården på sjunde plats.

De båda lagen möts igen måndag 29 december 19.00, på Hovet.

Färjestad–Djurgården 4–3 (2–1, 0–1, 1–1, 1–0)

SDHL, Löfbergs Arena

Första perioden: 1–0 (14.33) Julie Gough (Kelly Babstock), 2–0 (16.53) Lauren Bellefontaine (Ella Albinsson, Alexie Guay), 2–1 (17.16) Linda Vocetkova (Isabelle Leijonhielm, Alice Östensson).

Andra perioden: 2–2 (35.33) Isabelle Leijonhielm (Linda Vocetkova, Alice Östensson).

Tredje perioden: 2–3 (56.09) Brette Pettet (Emma Forsgren), 3–3 (59.42) Michelle Löwenhielm (Julie Gough, Alexie Guay).

Förlängning: 4–3 (61.12) Michelle Löwenhielm (Alexie Guay, Madison Mashuga).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Färjestad: 1-1-3

Djurgården: 2-2-1

Nästa match:

Färjestad: Djurgårdens IF, borta, 29 december 19.00

Djurgården: Färjestad BK, hemma, 29 december 19.00