Hemmasegern mot Skellefteå AIK förlänger sviten för Frölunda HC

Frölunda HC segrade – 3–1 mot Skellefteå AIK

Frölunda HC:s tionde seger på de senaste tio matcherna

Jenna Goodwin matchvinnare för Frölunda HC

Frölunda HC är svårslaget i SDHL. Mot Skellefteå AIK hemma i Frölundaborg på fredagen blev det seger igen. Laget vann med 3–1 (1–0, 1–0, 1–1) och har nu elva segrar i rad.

– Tuff fysisk match, vi skapar en hel del lägen, men Skellefteå har kontringar som blir farliga. Vi drar det längsta strået ikväll, kommenterade Frölunda HC:s sportchef Kim Martin Hasson.

Luleå nästa för Frölunda HC

Emilia Vesa gjorde 1–0 till Frölunda HC efter bara 2.04 assisterad av Sofie Lundin och Elisa Holopainen. Efter 3.45 i andra perioden nätade Jenna Goodwin på pass av Felizia Wikner-Zienkiewicz och Emily Nix och gjorde 2–0. Skellefteå AIK reducerade dock till 2–1 genom Aino Karppinen tidigt i tredje perioden av perioden.

Frölunda HC kunde dock avgöra till 3–1 efter en minuts spel i tredje perioden genom Andrea Dalen.

I tabellen innebär det här att Skellefteå AIK nu ligger på sjunde plats. Frölunda HC leder serien.

Söndag 12 oktober 12.00 möter Frölunda HC Luleå hemma i Frölundaborg medan Skellefteå AIK spelar borta mot HV 71.

Frölunda HC–Skellefteå AIK 3–1 (1–0, 1–0, 1–1)

SDHL, Frölundaborg

Första perioden: 1–0 (2.04) Emilia Vesa (Sofie Lundin, Elisa Holopainen).

Andra perioden: 2–0 (23.45) Jenna Goodwin (Felizia Wikner-Zienkiewicz, Emily Nix).

Tredje perioden: 2–1 (40.36) Aino Karppinen (Millie Rose Sirum, Celine Tedenby), 3–1 (41.00) Andrea Dalen (Ebba Westerlind).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Frölunda HC: 5-0-0

Skellefteå AIK: 2-0-3

Nästa match:

Frölunda HC: Luleå/MSSK, hemma, 12 oktober

Skellefteå AIK: HV71, borta, 12 oktober