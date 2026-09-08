Imorgon drar SDHL igång med matchen Frölunda mot Färjestad. Sedan följer en match om dagen till dess att omgång ett är komplett. Här har ni hela SDHL:s spelprogram: SDHL | stats.swehockey.se



Förra året vann som bekant Brynäs mot Frölunda i finalen. HV71 och Linköping fick kvala. Ebba Svensson Träff blev Årets målvakt, Petra Nieminen vann poängligan och Ebba Hedqvist fick pris som Årets Junior i SDHL och erhöll med det Eliteprospects Award för andra gången.



Innan vi låter er ta del av samtliga redovisade trupper i SDHL låter vi redaktionen på hockeysverige.se blicka in i framtiden och fundera kring hur det egentligen kommer sluta framåt mars 2027.

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