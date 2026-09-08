Här är STORA SDHL-guiden 2026
SDHL

Här är STORA SDHL-guiden 2026

Publicerad 08 september 2026 12:00
Ronnie Rönnkvist
Ronnie Rönnkvist
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SDHL-säsongen står för dörren och här ger Ronnie Rönnkvist er allt ni behöver veta inför den nya säsongen.

Imorgon drar SDHL igång med matchen Frölunda mot Färjestad. Sedan följer en match om dagen till dess att omgång ett är komplett. Här har ni hela SDHL:s spelprogram: SDHL | stats.swehockey.se

Förra året vann som bekant Brynäs mot Frölunda i finalen. HV71 och Linköping fick kvala. Ebba Svensson Träff blev Årets målvakt, Petra Nieminen vann poängligan och Ebba Hedqvist fick pris som Årets Junior i SDHL och erhöll med det Eliteprospects Award för andra gången.

Innan vi låter er ta del av samtliga redovisade trupper i SDHL låter vi redaktionen på hockeysverige.se blicka in i framtiden och fundera kring hur det egentligen kommer sluta framåt mars 2027.

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Den här artikeln handlar om:

HV71 DamSDE HockeyDjurgårdens IF DamLuleå Hockey DamBrynäs IF DamFrölunda HC Dam