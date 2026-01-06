Glädjebesked inför OS: Nyckelspelaren tillbaka
För Hockeysverige Plus läsare sammanfattar Ronnie Rönnkvist de hetaste händelserna från den gångna veckan i SDHL och plockar även ut veckans All-Star Team.
Tisdag och äntligen veckans SDHL och intressantaste hockeyhändelser på damsidan.
- Vi börjar att kika lite på PWHL och ett glädjande besked inför OS. Lina Ljungblom har gjort comeback för sitt Montréal i PWHL. I mötet med Minnesota hade hon drygt fem minuters istid.
- Maja Nylén Persson som spelar för New York i PWHL fortsätter ha ett stort förtroende från sina coacher och ligger i snitt mellan 21 och 24 minuters istid per match.
