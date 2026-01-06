Glädjebesked inför OS: Nyckelspelaren tillbaka

För Hockeysverige Plus läsare sammanfattar Ronnie Rönnkvist de hetaste händelserna från den gångna veckan i SDHL och plockar även ut veckans All-Star Team.

Tisdag och äntligen veckans SDHL och intressantaste hockeyhändelser på damsidan.

Vi börjar att kika lite på PWHL och ett glädjande besked inför OS. Lina Ljungblom har gjort comeback för sitt Montréal i PWHL. I mötet med Minnesota hade hon drygt fem minuters istid.