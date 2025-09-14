Går mot storförlust: ”Det är som någon har dött där ute”

Djurgården låg under mot Frölunda med 0–4 efter två perioder.

Då var Alice Östensson rasande i SDHL:s sändning.

Djurgården åkte på två raka stora förluster i inledningen av SDHL-säsongen. Detta mot SDE (1–6) och Brynäs (2–5). Men i fredags tog man en efterlängtad seger genom 1–0 i Jönköping mot HV71.

Dock kunde inte Djurgården ta med sig nollan från den matchen till Göteborg. För den sprack nästan omgående i Frölundaborg.

Efter första perioden stod det 2–0 till hemmalaget Frölunda. När det hade spelats 40 minuter var ledningen uppe i det dubbla.

Djurgårdens erfarna center Alice Östensson var starkt kritisk efter de två första perioderna.

– Alltså vi spelar riktigt dåligt nu, det är som någon har dött där ute. Jag vet inte va vil håller på med riktigt vi måste upp med energin, vi måste åka skridskor. Det ser ut som att vi står och tittar på varandra, säger hon i SDHL:s sändning på Youtube.

En period återstår av matchen. Texten uppdateras..