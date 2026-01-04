Fyra raka segrar för Frölunda HC – efter 3–1 mot Linköping

Frölunda HC vann med 3–1 mot Linköping

Frölunda HC:s femte seger på de senaste sex matcherna

Sofie Lundin avgjorde för Frölunda HC

Frölunda HC och Linköping har två helt olika formkurvor. Frölunda HC vann söndagens möte i Saab Arena och har därmed fyra raka segrar i SDHL. Hemmalaget Linköping däremot har fyra raka förluster. Matchen slutade 1–3 (1–0, 0–2, 0–1).

Frölunda HC:s sportchef Kim Martin Hasson tyckte till om matchen:

– Vi kontrollerade matchen och gav de inte så många chanser förutom i powerplay. Stabil insats. Laddar om inför matchen mot Färjestad imorgon.

Det var Frölunda HC:s åttonde raka seger mot Linköping.

Färjestad nästa för Frölunda HC

Ellie Kaiser gav Linköping ledningen efter 14.21 assisterad av Thea Liodden.

Efter 16.56 i andra perioden slog Emilia Bergeby Hallbeck till framspelad av Andrea Dalen och Sanni Rantala och kvitterade för Frölunda HC.

Sofie Lundin gjorde dessutom 1–2 efter 17.51 på pass av Elisa Holopainen.

5.36 in i tredje perioden fick Andrea Dalen utdelning på pass av Sanni Rantala och Tuva Kandell och ökade ledningen. Därmed hade laget vänt matchen.

För Linköping gör resultatet att man nu ligger på nionde plats i tabellen medan Frölunda HC leder serien.

Nästa motstånd för Linköping är Färjestad. Lagen möts söndag 11 januari 13.00 i Löfbergs Arena. Frölunda HC tar sig an Färjestad hemma måndag 5 januari 16.00.

Linköping–Frölunda HC 1–3 (1–0, 0–2, 0–1)

SDHL, Saab Arena

Första perioden: 1–0 (14.21) Ellie Kaiser (Thea Liodden).

Andra perioden: 1–1 (36.56) Emilia Bergeby Hallbeck (Andrea Dalen, Sanni Rantala), 1–2 (37.51) Sofie Lundin (Elisa Holopainen).

Tredje perioden: 1–3 (45.36) Andrea Dalen (Sanni Rantala, Tuva Kandell).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Linköping: 1-0-4

Frölunda HC: 4-0-1

Nästa match:

Linköping: Färjestad BK, borta, 11 januari 13.00

Frölunda HC: Färjestad BK, hemma, 5 januari 16.00