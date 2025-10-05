Frölundas succé – förlänger segersviten till tio matcher

Frölunda mår bra just nu.

Serieledare i SHL – och SDHL. Efter tio omgångar har man hela åtta poäng ned till nästa lag.

Frölunda fick fira tre poäng i Gävle. Foto: Bildbyrån.

Serieledare under nye tränaren Robert Ohlssons ledning i SHL. Regerande mästare och serieledare i SDHL. Inte bara det – damlaget har vunnit samtliga av de tio inledande matcherna i serien, vilket gör att man nu leder serien med hela åtta poäng.

Två lag har tagit poäng av Frölunda den här säsongen. Så väl SDE som Linköping lyckades ta varsin match i Frölundaborg till förlängning och därmed bärga en poäng.

Dominerar serien – leder med åtta poäng

Men samtliga 28 övriga poäng har tillfallit Frölunda. De övriga guldfavoriterna Luleå och Brynäs har tagit emot Frölunda på hemmais och inget av lagen har lyckats ta en enda poäng.

På söndagen var det just Brynäs tur och efter att ha hamnat i 1–4 underläge i Gävle kom man aldrig riktigt tillbaka. Till slut blev det en klar seger för Frölunda mycket tack vare Elisa Holopainens briljanta insats då hon gjorde två mål och en assist. 2–6 blev slutsiffrorna.

Nu har Frölunda åtta poäng ned till både Brynäs och Luleå på andra- och tredjeplatsen.