Skön bortskalp för Frölunda – slog tabelltvåan

Sanni Rantala sköt Frölunda till en skön SDHL-seger. Foto: Michael Erichsen / BILDBYRÅN



Frölunda HC Dam fick en drömstart på mötet i Coop Norrbotten Arena. Tuva Kandell gav gästerna ledningen efter 5.40 i den första perioden, framspelad av Madeleine Leidt och Lisa Johansson.

I den andra perioden utökade Emily Nix till 2–0 efter 27.03, med assist från Michaela Pejzlova och Leidt. Luleå Hockey Dam svarade dock snabbt. Jenni Hiirikoski reducerade i powerplay efter 31.51, innan Wilma Sjölund kvitterade till 2–2 knappt två minuter senare.

Sen kvittering räckte inte för Luleå

Matchen fortsatte att svänga i den tredje perioden. Hanna Olsson återgav Frölunda ledningen med sitt 3–2-mål efter 51.43, framspelad av Michaela Pejzlova och Paula Bergström.

Luleå plockade ut målvakten i slutminuterna och fick till slut utdelning. Wilma Sjölund satte sitt andra mål för kvällen med bara 22 sekunder kvar av ordinarie tid, efter förarbete av Jenna Donohue och Jaycee Magwood.

Sanni Rantala matchvinnare

I förlängningen blev det ändå Frölunda som drog det längsta strået. Sanni Rantala avgjorde efter 63.13, framspelad av Elisa Holopainen och Madeleine Leidt.

Sjölund blev Luleås främsta målskytt med två fullträffar, medan Leidt noterades för tre poäng genom ett mål och två assist.

Frölunda vann skottstatistiken med 38–22 och fick därmed också utdelning på sitt spelövertag. Luleåmålvakten Sara Grahn räddade 34 skott, medan Meja Engelin stoppade 19 av 22 avslut för gästerna.