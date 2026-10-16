SDHL

Skön bortskalp för Frölunda – slog tabelltvåan

Publicerad 16 oktober 2026 22:09
Hockeysverige
Hockeysverige
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Frölunda tog en stark bortaseger mot tabelltvåan Luleå i SDHL. Efter att ha tappat en tvåmålsledning och släppt in en kvittering med 22 sekunder kvar av ordinarie tid kunde göteborgarna ändå vinna med 4–3 efter förlängning. Segern innebär två poäng för Frölunda, som ligger sjua i tabellen.

Sanni Rantala sköt Frölunda till en skön SDHL-seger. Foto: Michael Erichsen / BILDBYRÅN
Sanni Rantala sköt Frölunda till en skön SDHL-seger. Foto: Michael Erichsen / BILDBYRÅN


Frölunda HC Dam fick en drömstart på mötet i Coop Norrbotten Arena. Tuva Kandell gav gästerna ledningen efter 5.40 i den första perioden, framspelad av Madeleine Leidt och Lisa Johansson.

I den andra perioden utökade Emily Nix till 2–0 efter 27.03, med assist från Michaela Pejzlova och Leidt. Luleå Hockey Dam svarade dock snabbt. Jenni Hiirikoski reducerade i powerplay efter 31.51, innan Wilma Sjölund kvitterade till 2–2 knappt två minuter senare.

Sen kvittering räckte inte för Luleå

Matchen fortsatte att svänga i den tredje perioden. Hanna Olsson återgav Frölunda ledningen med sitt 3–2-mål efter 51.43, framspelad av Michaela Pejzlova och Paula Bergström.

Luleå plockade ut målvakten i slutminuterna och fick till slut utdelning. Wilma Sjölund satte sitt andra mål för kvällen med bara 22 sekunder kvar av ordinarie tid, efter förarbete av Jenna Donohue och Jaycee Magwood.

Sanni Rantala matchvinnare

I förlängningen blev det ändå Frölunda som drog det längsta strået. Sanni Rantala avgjorde efter 63.13, framspelad av Elisa Holopainen och Madeleine Leidt.

Sjölund blev Luleås främsta målskytt med två fullträffar, medan Leidt noterades för tre poäng genom ett mål och två assist.

Frölunda vann skottstatistiken med 38–22 och fick därmed också utdelning på sitt spelövertag. Luleåmålvakten Sara Grahn räddade 34 skott, medan Meja Engelin stoppade 19 av 22 avslut för gästerna.

Matchfakta · SDHL
Luleå HF
3
Frölunda HC
4
1
2
3
ÖT
Tot.
Luleå
0
2
1
0
3
Frölunda
1
1
1
1
4

Mål

Tid Period Målskytt Assist
05.40 1 Tuva Kandell Frölunda (1) Madeleine Leidt, Lisa Johansson
27.03 2 Emily Nix Frölunda (4) Michaela Pejzlova, Madeleine Leidt
31.51 2 Jenni Hiirikoski PP Luleå (1) Madison Chantler, Wilma Sjölund
33.46 2 Wilma Sjölund Luleå (4) Inez Nygren, Franziska Stocker
51.43 3 Hanna Olsson Frölunda (1) Michaela Pejzlova, Paula Bergström
59.38 3 Wilma Sjölund Luleå (5) Jenna Donohue, Jaycee Magwood
63.13 ÖT Sanni Rantala Frölunda (1) Elisa Holopainen, Madeleine Leidt

Målvakter

Målvakt Räddningar Räddningsprocent
Sara Grahn Luleå HF 34/38 89,47 %
Meja Engelin Frölunda HC 19/22 86,36 %

Matchstatistik

Skott på mål
22–38
Luleå – Frölunda
Publik
429
Coop Norrbotten Arena
Powerplay Luleå
50 %
1 mål på 2 lägen
Powerplay Frölunda
0 %
0 mål på 2 lägen
PP = powerplay · ÖT = förlängning

Den här artikeln handlar om:

Hanna OlssonLuleå Hockey DamJenni HiirikoskiFrölunda HC Dam