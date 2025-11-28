Frölunda HC:s segerrad mot Djurgården intakt

Frölunda HC segrade – 3–0 mot Djurgården

Elisa Holopainen gjorde två mål för Frölunda HC

Sjunde raka förlusten för Djurgården

Frölunda HC fortsätter att ha det lätt mot Djurgården i SDHL. På fredagen vann Frölunda HC på nytt – den här gången med 3–0 (0–0, 1–0, 2–0) hemma i Frölundaborg. Det var Frölunda HC:s fjärde raka seger mot Djurgården.

– Tuff match och den segern satt långt inne. Bra målvaktsspel och stark tredje period av oss, kommenterade Frölunda HC:s sportchef Kim Martin Hasson.

Det här var femte gången den här säsongen som Frölunda HC:s målvakter höll nollan.

Elisa Holopainen med två mål för Frölunda HC

Den första perioden slutade mållös.

13.49 in i andra perioden gjorde Frölunda HC 1–0. Målskytt var Elisa Holopainen på pass av Sofie Lundin och Emilia Vesa.

5.52 in i tredje perioden slog Elisa Holopainen till på nytt på pass av Emilia Vesa och ökade ledningen.

Frölunda HC gjorde också 3–0 genom Felizia Wikner-Zienkiewicz efter pass från Andrea Dalen efter 7.29.

Det här betyder att Frölunda HC är kvar i serieledning och Djurgården stannar på nionde plats, i serien.

Frölunda HC tar sig an SDE i nästa match hemma söndag 30 november 12.00. Djurgården möter samma dag 15.30 HV 71 borta.

Frölunda HC–Djurgården 3–0 (0–0, 1–0, 2–0)

SDHL, Frölundaborg

Andra perioden: 1–0 (33.49) Elisa Holopainen (Sofie Lundin, Emilia Vesa).

Tredje perioden: 2–0 (45.52) Elisa Holopainen (Emilia Vesa), 3–0 (47.29) Felizia Wikner-Zienkiewicz (Andrea Dalen).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Frölunda HC: 3-2-0

Djurgården: 0-0-5

Nästa match:

Frölunda HC: SDE HF, hemma, 30 november

Djurgården: HV 71, borta, 30 november