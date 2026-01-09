Frölunda HC vann toppmötet med Brynäs

Frölunda HC segrade – 2–1 mot Brynäs

Frölunda HC:s femte seger på de senaste sex matcherna

Tuva Kandell matchvinnare för Frölunda HC

Det var två topplag som möttes i SDHL under fredagen när Brynäs tog emot serieledande Frölunda HC. Frölunda HC vann matchen med 2–1 (0–0, 0–0, 2–1).

Frölunda HC:s sportchef Kim Martin Hasson om matchen:

– Viktig vinst, vi spelade med bättre intensitet och desperation än de senaste matcherna.

Segermålet för Frölunda HC stod Tuva Kandell för 18.32 in i tredje perioden.

Segern var Frölunda HC:s femte på de senaste sex matcherna, och fjärde bortasegern i rad.

Modo Hockey nästa för Frölunda HC

Det gjordes inga mål under matchens första 40 minuter.

Frölunda HC gjorde 0–1 genom Hanna Olsson efter 8.18 i tredje perioden.

Brynäs kvitterade till 1–1 genom Viivi Vainikka med 1.46 kvar att spela av perioden.

Frölunda HC kunde dock avgöra till 1–2 med 1.28 kvar av matchen genom Tuva Kandell.

Det här betyder att Brynäs är kvar på tredje plats och att Frölunda HC fortfarande leder serien.

Onsdag 14 januari 19.00 spelar Brynäs borta mot Färjestad. Frölunda HC möter Modo Hockey borta i Hägglunds Arena söndag 11 januari 12.00.

Brynäs–Frölunda HC 1–2 (0–0, 0–0, 1–2)

SDHL, Monitor ERP Arena

Tredje perioden: 0–1 (48.18) Hanna Olsson (Sanni Rantala), 1–1 (58.14) Viivi Vainikka (Sara Cajanova, Noora Tulus), 1–2 (58.32) Tuva Kandell (Sofie Lundin, Andrea Dalen).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Brynäs: 2-1-2

Frölunda HC: 4-0-1

Nästa match:

Brynäs: Färjestad BK, borta, 14 januari 19.00

Frölunda HC: Modo Hockey, borta, 11 januari 12.00