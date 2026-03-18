Frölunda avgjorde – klara för ny SM-final

Frölunda HC-seger med 2–1 mot SDE

Hanna Olsson matchvinnare för Frölunda HC

Gabrielle David gjorde målet för SDE

Segern på bortaplan i fjärde matchen med 2–1 (2–0, 0–0, 0–1) gör att Frölunda HC har vunnit matchserien mot SDE i SM-semifinalen dam. Frölunda HC vann totalt med 3-1 i matcher.

Frölunda HC:s sportchef Kim Martin Hasson:

– Spelade en stabil match idag. Bra laginsats där alla Chippade in. Nu vila några dagar innan det är dags igen. Stolt över spelare och ledarna!

SDE–Frölunda HC – mål för mål

Elisa Holopainen gjorde 1–0 till gästerna Frölunda HC efter 15.20 assisterad av Hanna Olsson och Melissa Jefferies. Målet var Elisa Holopainens femte i SM-semifinalen dam.

Efter 19.47 ökade också ledningen när laget gjorde 0–2 när Hanna Olsson fick träff framspelad av Andrea Dalen.

Andra perioden blev mållös.

17.24 in i tredje perioden slog Gabrielle David till på pass av Lisa Johansson och reducerade. Fler mål än så blev det inte för SDE.

SDE–Frölunda HC 1–2 (0–2, 0–0, 1–0)

SM-semifinalen dam, Vilundaparkens Ishall

Första perioden: 0–1 (15.20) Elisa Holopainen (Hanna Olsson, Melissa Jefferies), 0–2 (19.47) Hanna Olsson (Andrea Dalen).

Tredje perioden: 1–2 (57.24) Gabrielle David (Lisa Johansson).

Ställning i serien: SDE–Frölunda HC 1–3