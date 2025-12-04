Superkvällen: Sänkte Djurgården med hattrick

Frölunda HC-seger med 3–2 efter förlängning

Sofie Lundin tremålsskytt för Frölunda HC

16:e segern för Frölunda HC

Frölunda HC är ny serieledare i SDHL efter vändning och bortaseger med 3–2 (0–1, 2–1, 0–0, 1–0) efter förlängning mot Djurgården. Frölunda HC leder serien en poäng före Luleå som dessutom har en match mer spelad. Djurgården ligger på nionde plats i tabellen.

Frölunda HC:s sportchef Kim Martin Hasson kommenterade matchen:

– Över en hel match är vi det bättre laget och gör en riktigt bra tredje period och övertid. Vi måste vara konsekventa i 60 minuter.

Segermålet för Frölunda HC stod Sofie Lundin för 2.41 in i förlängningen.

Frölunda HC tog därmed femte raka seger mot just Djurgården.

Djurgården–Frölunda HC – mål för mål

Brette Pettet gjorde 1–0 till Djurgården efter bara 2.29.

Därefter fixade Frölunda HC:s Sofie Lundin att laget vände underläge till ledning med 1–2, med två raka mål.

Djurgården kvitterade till 2–2 genom Charlotte Akervik i andra perioden.

I tredje perioden gjordes inga mål och matchen gick därmed till förlängning.

I förlängningen tog det 2.41 till Frölunda HC avgjorde till 3–2. Stor matchhjälte blev Sofie Lundin, på pass av Elisa Holopainen och Tuva Kandell.

Sofie Lundin gjorde tre mål för Frölunda HC.

Det här var Djurgårdens femte uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Frölunda HC:s sjätte uddamålsseger.

På fredag 5 december 19.00 spelar Djurgården hemma mot HV 71 och Frölunda HC borta mot SDE.

Djurgården–Frölunda HC 2–3 (1–0, 1–2, 0–0, 0–1)

SDHL, Hovet

Första perioden: 1–0 (2.29) Brette Pettet.

Andra perioden: 1–1 (21.07) Sofie Lundin (Sanni Rantala), 1–2 (21.23) Sofie Lundin (Nathalie Lidman, Emilia Vesa), 2–2 (36.53) Charlotte Akervik (Madeline Posick).

Förlängning: 2–3 (62.41) Sofie Lundin (Elisa Holopainen, Tuva Kandell).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Djurgården: 1-1-3

Frölunda HC: 3-1-1

Nästa match:

Djurgården: HV 71, hemma, 5 december

Frölunda HC: SDE HF, borta, 5 december