Frölunda HC svårslaget hemma – har nu nio raka segrar

Frölunda HC vann med 3–0 mot Linköping

Frölunda HC:s nionde seger på de senaste tio matcherna

Ella Thorbard matchvinnare för Frölunda HC

Hemmaplan verkar vara grejen för Frölunda HC. På fredagen blev det 3–0 (1–0, 0–0, 2–0) mot Linköping i Frölundaborg – och därmed har laget nio raka segrar hemma i SDHL.

– Vi känner oss trygga i vår Borg och får energi av våra fans. Allt kul att spela på hemmaplan, kommenterade Frölunda HC:s sportchef Kim Martin Hasson efter matchen.

Frölunda HC–Linköping – mål för mål

Ella Thorbard gav Frölunda HC ledningen efter 8.50 framspelad av Nathalie Lidman och Moa Stridh.

Inget av lagen lyckades göra mål i andra perioden. Tredje perioden var länge mållös. Frölunda HC gick från 1–0 till 3–0 genom två snabba mål på 1.39 i slutet av perioden av Andrea Dalen och Emily Nix och avgjorde matchen.

Det här betyder att Frölunda HC är kvar i serieledning och Linköping stannar på sjätte plats, i tabellen.

Fredag 14 november spelar Frölunda HC hemma mot Brynäs 19.00 och Linköping mot Färjestad hemma 18.00 i Saab Arena.

Frölunda HC–Linköping 3–0 (1–0, 0–0, 2–0)

SDHL, Frölundaborg

Första perioden: 1–0 (8.50) Ella Thorbard (Nathalie Lidman, Moa Stridh).

Tredje perioden: 2–0 (56.48) Andrea Dalen (Hanna Olsson), 3–0 (58.27) Emily Nix (Ella Hellman, Emilia Bergeby Hallbeck).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Frölunda HC: 4-0-1

Linköping: 2-0-3

Nästa match:

Frölunda HC: Brynäs IF, hemma, 14 november

Linköping: Färjestad BK, hemma, 14 november