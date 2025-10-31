Frölunda HC svårslaget hemma – har nu nio raka segrar
- Frölunda HC vann med 3–0 mot Linköping
- Frölunda HC:s nionde seger på de senaste tio matcherna
- Ella Thorbard matchvinnare för Frölunda HC
Hemmaplan verkar vara grejen för Frölunda HC. På fredagen blev det 3–0 (1–0, 0–0, 2–0) mot Linköping i Frölundaborg – och därmed har laget nio raka segrar hemma i SDHL.
– Vi känner oss trygga i vår Borg och får energi av våra fans. Allt kul att spela på hemmaplan, kommenterade Frölunda HC:s sportchef Kim Martin Hasson efter matchen.
Frölunda HC–Linköping – mål för mål
Ella Thorbard gav Frölunda HC ledningen efter 8.50 framspelad av Nathalie Lidman och Moa Stridh.
Inget av lagen lyckades göra mål i andra perioden. Tredje perioden var länge mållös. Frölunda HC gick från 1–0 till 3–0 genom två snabba mål på 1.39 i slutet av perioden av Andrea Dalen och Emily Nix och avgjorde matchen.
Det här betyder att Frölunda HC är kvar i serieledning och Linköping stannar på sjätte plats, i tabellen.
Fredag 14 november spelar Frölunda HC hemma mot Brynäs 19.00 och Linköping mot Färjestad hemma 18.00 i Saab Arena.
Frölunda HC–Linköping 3–0 (1–0, 0–0, 2–0)
SDHL, Frölundaborg
Första perioden: 1–0 (8.50) Ella Thorbard (Nathalie Lidman, Moa Stridh).
Tredje perioden: 2–0 (56.48) Andrea Dalen (Hanna Olsson), 3–0 (58.27) Emily Nix (Ella Hellman, Emilia Bergeby Hallbeck).
Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):
Frölunda HC: 4-0-1
Linköping: 2-0-3
Nästa match:
Frölunda HC: Brynäs IF, hemma, 14 november
Linköping: Färjestad BK, hemma, 14 november
