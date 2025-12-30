Frölunda HC besegrade HV 71 och toppar nu tabellen

Frölunda HC-seger med 3–2 mot HV 71

Frölunda HC:s fjärde seger på de senaste fem matcherna

Emilia Bergeby Hallbeck matchvinnare för Frölunda HC

Frölunda HC leder nu SDHL efter bortaseger med 3–2 (1–0, 1–1, 1–1) mot HV 71. Frölunda HC leder serien en poäng före Luleå som dessutom har två matcher mer spelade. HV 71 ligger på tionde plats i tabellen.

Frölunda HC:s sportchef Kim Martin Hasson:

– Vi måste fortsätta att jobba och bli mer konsekventa i vårt spel över 60 minuter. Men en viktig seger och skönt att vi blir serieledare igen.

Frölunda HC tog därmed tolfte raka seger mot just HV 71.

Resultatet innebär att HV 71 nu har 13 förluster i rad.

HV 71–Frölunda HC – mål för mål

Frölunda HC startade matchen piggt och tog ledningen direkt i matchöppningen. Efter bara 24 sekunder slog Linnea Pettersson Dove till framspelad av Tuva Kandell.

Efter 6.05 i andra perioden nätade Elisa Holopainen på pass av Hanna Olsson och Sofie Lundin och gjorde 0–2.

HV 71:s Alva Johansson gjorde 1–2 efter 18.35 framspelad av Rachel Weiss och Teghan Inglis.

4.52 in i tredje perioden slog Emilia Bergeby Hallbeck till framspelad av Andrea Dalen och Hanna Olsson och ökade ledningen.

5.44 in i perioden fick Teghan Inglis utdelning på pass av Evelyne Blais-Savoie och reducerade. Men mer än så orkade HV 71 inte med.

HV 71 har fem förluster och 8–18 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Frölunda HC har fyra vinster och en förlust och 12–10 i målskillnad.

Nästa gång lagen spelar i serien är söndag 4 januari. Då möter HV 71 Färjestad i Löfbergs Arena 14.00. Frölunda HC tar sig an Linköping borta 16.00.

HV 71–Frölunda HC 2–3 (0–1, 1–1, 1–1)

SDHL, Husqvarna Garden

Första perioden: 0–1 (0.24) Linnea Pettersson Dove (Tuva Kandell).

Andra perioden: 0–2 (26.05) Elisa Holopainen (Hanna Olsson, Sofie Lundin), 1–2 (38.35) Alva Johansson (Rachel Weiss, Teghan Inglis).

Tredje perioden: 1–3 (44.52) Emilia Bergeby Hallbeck (Andrea Dalen, Hanna Olsson), 2–3 (45.44) Teghan Inglis (Evelyne Blais-Savoie).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

HV 71: 0-1-4

Frölunda HC: 4-0-1

Nästa match:

HV 71: Färjestad BK, borta, 4 januari 14.00

Frölunda HC: Linköping HC, borta, 4 januari 16.00