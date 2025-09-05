Frölunda HC avgjorde i sista perioden och vann mot Luleå

Frölunda HC-seger med 2–1 mot Luleå

Ella Hellman matchvinnare för Frölunda HC

Mimmi Gill ende målskytt för Luleå

Frölunda HC vann borta mot Luleå i SDHL med 2–1. Matchen var helt jämn efter två perioder, 1–1, innan Frölunda HC avgjorde i sista perioden.

Frölunda HC:s sportchef Kim Martin Hasson om matchen:

– Det var en jämn och tajt match som kunde ha gått åt vilket håll som helst. Brändli spelade jättebra i målet. Jag skulle säga att det är en stark laginsats överlag och kul att se de nyförvärven komma in och göra en bra första match. Kul med seger i premiären.

Luleå–Frölunda HC – mål för mål

Första perioden var jämn. Luleå inledde bäst och tog ledningen genom Mimmi Gill efter 9.37, men Frölunda HC kvitterade genom Felizia Wikner-Zienkiewicz efter 17.22.

Andra perioden blev mållös. 15.11 in i tredje perioden nätade Frölunda HC:s Ella Hellman på pass av Elisa Holopainen och Hanna Olsson och avgjorde matchen. Hellman fullbordade därmed lagets vändning.

Frölunda HC vann senast lagen möttes med 3–2 i Scandinavium.

I nästa match möter Luleå HV 71 hemma och Frölunda HC möter Skellefteå borta. Båda matcherna spelas söndag 7 september 12.00.

Luleå–Frölunda HC 1–2 (1–1, 0–0, 0–1)

SDHL, Coop Norrbotten Arena

Första perioden: 1–0 (9.37) Mimmi Gill (Emilie Kruse Johansen), 1–1 (17.22) Felizia Wikner-Zienkiewicz (Emilia Bergeby Hallbeck, Sofie Lundin).

Tredje perioden: 1–2 (55.11) Ella Hellman (Elisa Holopainen, Hanna Olsson).

Nästa match:

Luleå: HV71, hemma, 7 september

Frölunda HC: Skellefteå AIK, borta, 7 september