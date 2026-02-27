Prenumerera

Frölunda HC kan fira seriesegern efter 3–1 mot Färjestad

  • Frölunda HC-seger med 3–1 mot Färjestad

  • Elisa Holopainen matchvinnare för Frölunda HC

  • Andra raka segern för Frölunda HC

Med 3–1 (1–0, 0–1, 2–0) mot bortalaget Färjestad är det klart. Frölunda HC är slutsegrare i SDHL 2026. Färjestad slutar på åttonde plats i tabellen.

– Jämn och fysisk match. Kul med en serieseger, tyckte Frölunda HC:s sportchef Kim Martin Hasson.

Frölunda HC–Färjestad – mål för mål

Andrea Dalen gav Frölunda HC ledningen efter elva minuter på pass av Sofie Lundin och Edit Danielsson.

Efter 3.47 i andra perioden kvitterade Färjestad genom Ella Albinsson efter förarbete från Karley Garcia och Lauren Bellefontaine.

5.04 in i tredje perioden nätade Frölunda HC:s Elisa Holopainen på pass av Emilia Vesa och Felizia Wikner-Zienkiewicz och gav laget ledningen. Felizia Wikner-Zienkiewicz stod för målet när laget punkterade matchen med ett 3–1-mål med 2.60 kvar att spela på passning från Elisa Holopainen och Hanna Olsson. 3–1-målet blev matchens sista.

Frölunda HC har tre segrar och två förluster och 10–10 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Färjestad har en vinst och fyra förluster och 9–14 i målskillnad.

Frölunda HC–Färjestad 3–1 (1–0, 0–1, 2–0)

SDHL, Frölundaborg

Första perioden: 1–0 (11.48) Andrea Dalen (Sofie Lundin, Edit Danielsson).

Andra perioden: 1–1 (23.47) Ella Albinsson (Karley Garcia, Lauren Bellefontaine).

Tredje perioden: 2–1 (45.04) Elisa Holopainen (Emilia Vesa, Felizia Wikner-Zienkiewicz), 3–1 (58.00) Felizia Wikner-Zienkiewicz (Elisa Holopainen, Hanna Olsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Frölunda HC: 3-0-2

Färjestad: 1-0-4

