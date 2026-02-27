Frölunda HC kan fira seriesegern efter 3–1 mot Färjestad
- Frölunda HC-seger med 3–1 mot Färjestad
- Elisa Holopainen matchvinnare för Frölunda HC
- Andra raka segern för Frölunda HC
Med 3–1 (1–0, 0–1, 2–0) mot bortalaget Färjestad är det klart. Frölunda HC är slutsegrare i SDHL 2026. Färjestad slutar på åttonde plats i tabellen.
– Jämn och fysisk match. Kul med en serieseger, tyckte Frölunda HC:s sportchef Kim Martin Hasson.
Frölunda HC–Färjestad – mål för mål
Andrea Dalen gav Frölunda HC ledningen efter elva minuter på pass av Sofie Lundin och Edit Danielsson.
Efter 3.47 i andra perioden kvitterade Färjestad genom Ella Albinsson efter förarbete från Karley Garcia och Lauren Bellefontaine.
5.04 in i tredje perioden nätade Frölunda HC:s Elisa Holopainen på pass av Emilia Vesa och Felizia Wikner-Zienkiewicz och gav laget ledningen. Felizia Wikner-Zienkiewicz stod för målet när laget punkterade matchen med ett 3–1-mål med 2.60 kvar att spela på passning från Elisa Holopainen och Hanna Olsson. 3–1-målet blev matchens sista.
Frölunda HC har tre segrar och två förluster och 10–10 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Färjestad har en vinst och fyra förluster och 9–14 i målskillnad.
Frölunda HC–Färjestad 3–1 (1–0, 0–1, 2–0)
SDHL, Frölundaborg
Första perioden: 1–0 (11.48) Andrea Dalen (Sofie Lundin, Edit Danielsson).
Andra perioden: 1–1 (23.47) Ella Albinsson (Karley Garcia, Lauren Bellefontaine).
Tredje perioden: 2–1 (45.04) Elisa Holopainen (Emilia Vesa, Felizia Wikner-Zienkiewicz), 3–1 (58.00) Felizia Wikner-Zienkiewicz (Elisa Holopainen, Hanna Olsson).
Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):
Frölunda HC: 3-0-2
Färjestad: 1-0-4
