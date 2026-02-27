Frölunda HC kan fira seriesegern efter 3–1 mot Färjestad

Frölunda HC-seger med 3–1 mot Färjestad

Elisa Holopainen matchvinnare för Frölunda HC

Andra raka segern för Frölunda HC

Med 3–1 (1–0, 0–1, 2–0) mot bortalaget Färjestad är det klart. Frölunda HC är slutsegrare i SDHL 2026. Färjestad slutar på åttonde plats i tabellen.

– Jämn och fysisk match. Kul med en serieseger, tyckte Frölunda HC:s sportchef Kim Martin Hasson.

Frölunda HC–Färjestad – mål för mål

Andrea Dalen gav Frölunda HC ledningen efter elva minuter på pass av Sofie Lundin och Edit Danielsson.

Efter 3.47 i andra perioden kvitterade Färjestad genom Ella Albinsson efter förarbete från Karley Garcia och Lauren Bellefontaine.

5.04 in i tredje perioden nätade Frölunda HC:s Elisa Holopainen på pass av Emilia Vesa och Felizia Wikner-Zienkiewicz och gav laget ledningen. Felizia Wikner-Zienkiewicz stod för målet när laget punkterade matchen med ett 3–1-mål med 2.60 kvar att spela på passning från Elisa Holopainen och Hanna Olsson. 3–1-målet blev matchens sista.

Frölunda HC har tre segrar och två förluster och 10–10 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Färjestad har en vinst och fyra förluster och 9–14 i målskillnad.

Frölunda HC–Färjestad 3–1 (1–0, 0–1, 2–0)

SDHL, Frölundaborg

Första perioden: 1–0 (11.48) Andrea Dalen (Sofie Lundin, Edit Danielsson).

Andra perioden: 1–1 (23.47) Ella Albinsson (Karley Garcia, Lauren Bellefontaine).

Tredje perioden: 2–1 (45.04) Elisa Holopainen (Emilia Vesa, Felizia Wikner-Zienkiewicz), 3–1 (58.00) Felizia Wikner-Zienkiewicz (Elisa Holopainen, Hanna Olsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Frölunda HC: 3-0-2

Färjestad: 1-0-4