Frölunda fortsätter att söka upp viktiga pjäser inför nästa säsong.

Nästa spelare att förlänga är toppbacken Sanni Rantala.

Sanni Rantala kommer att stanna i Frölunda. Foto: Mathias Bergeld/Bildbyrån

Frölunda har tidigare säkrat upp sina finska stjärnor Elisa Holopainen och Emilia Vesa.

Nu är klubben också överens med ytterligare en finländska. På sin hemsida meddelar Frölunda att toppbacken Sanni Rantala förlänger sitt avtal med ett år.

– Kul. Med sina offensiva kvaliteter är Sanni en viktig back för oss. Och hon passar bra in i vår verksamhet, säger sportchef Kim Martin Hasson.

Sanni Rantala flyttade till Frölunda från KalPa tillsammans med Holopainen under sommaren 2024. Hon stod sedan för 23 poäng på 35 matcher i SDHL förra säsongen, vilket var näst bäst av ligans backar. Rantala var också en viktig spelare under slutspelet på vägen till Frölundas historiska SM-guld i våras. Den här säsongen har Rantala hittills noterats för tio poäng på 24 matcher.

Den 23-åriga backen har spelat fyra VM-turneringar med Finland och var med i VM så sent som i våras. Hon spelade även OS med Finland 2022 och är aktuell för att bli uttagen även till den stundande OS-turneringen.

Rantala är den fjärde spelaren att förlänga med Frölunda på kort tid. Förra veckan förlängde mästarna även med Elisa Holopainen, Emilia Vesa och Nathalie Lidman.

– Truppen börjar sätta sig och det positiva är att ingen vill lämna för någon annan klubb, i Sverige, säger Kim Martin Hasson.

Source: Sanni Rantala @ Elite Prospects