Sofie Lundin och Emily Nix gjorde målen för Frölunda.

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Frölunda tog en trygg och övertygande seger när man gästade Färjestad i Löfbergs Arena inför 205 åskådare. Efter en mållös första period klev gästerna fram och tog över matchen.

Det var Emily Nix som spräckte nollan i slutet av den andra perioden när hon satte 1–0 för Frölunda, assisterad av Lisa Johansson. I den tredje perioden rann det iväg rejält för hemmalaget. Sofie Lundin blev stor matchhjälte med två raka mål – det första i powerplay efter 4.48 och det andra i spel fem mot fem knappa tre minuter senare. Andrea Dalen fastställde sedan slutresultatet till 4–0 med sitt första mål för säsongen i den 53:e minuten.

Frölunda dominerade skottstatistiken kraftigt med hela 44 skott mot mål jämfört med Färjestads 22. I målet höll Kassidy Sauvé nollan för gästerna genom att rädda samtliga 22 skott, medan Ida Boman i Färjestadsmålet stoppade 40 skott.

Matchfakta Färjestad – Frölunda

Färjestad BK – Frölunda HC 0–4 (0–0, 0–1, 0–3)

Första perioden: –

Andra perioden: 0–1 (39.33) Emily Nix (Lisa Johansson).

Tredje perioden: 0–2 (44.48) Sofie Lundin (Ebba Westerlind, Madeleine Leidt) spel fem mot fyra, 0–3 (47.38) Sofie Lundin (Sanni Rantala, Nathalie Lidman), 0–4 (52.36) Andrea Dalen.

Skott: 22–44 (11–16, 9–11, 2–17).

Utvisningar: Färjestad BK: 2x2 min. Frölunda HC: 2x2 min.

Publik: 205 (Löfbergs Arena).