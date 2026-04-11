Förbundskaptenens avsked: ”Jag är övertygad”

Redan i oktober blev hon klar som ny förbundskapten för Tre Kronor dam. Nu tackar Erika Holst för sig i Frölunda.

– Det finns några tillfällen i livet man vill uppleva igen, SM-guldet är ett av dem, säger hon på lagets sajt.

Erika Holst tar över förundskaptensrollen i Damkronorna från Ulf Lundberg. Foto: Bildbyrån (montage).

Det blev inget andra raka SM-guld för Frölunda och Erika Holst. Men det är ändå med huvudet högt som 47-åringen nu lämnar Göteborgsklubben.

När SDHL-laget tar avsked denna lördag i april kan man blicka tillbaka mot en resa där fyra år innehållit allt från en uppflyttning till ett historisk första SM-guld redan andra säsongen i ligan. Allt efter ett sms från Kim Martin Hasson med orden: ”Är du intresserad av att bli tränare? Please say yes.”

– Jag är övertygad om att damlaget inte blir sämre av att jag försvinner, verksamheten står inte och faller med en individ. Frölunda är en fantastisk förening med fantastiska människor, från styrelse och ner. Jag hoppas och tror att jag varit med och byggt en verksamhet som är slagkraftig på sikt, säger hon nu på lagets sajt.

– Jag har haft fyra fantastiska år i Frölunda. Jag är otroligt tacksam för att jag fick komma in och hitta glädjen till hockeyn igen.

Blir ny förbundskapten för Tre Kronor dam

Det som nu väntar är istället jobbet som förbundskapten för Tre Kronor dam. En roll Holst tar över från Ulf Lundberg efter att hans tid avslutats med en fjärdeplats i OS.

– Att vara förbundskapten för ett svenskt landslag är det mest ärofyllda uppdrag man kan ha, och jag är väldigt stolt och glad över att få leda Tre Kronor dam från våren och framåt. Det händer mycket spännande kommande år; många bra spelare på gång, SDHL blir bättre och bättre, och samtidigt ritas den internationella kalendern om. Det kräver en del nytänk, tror jag. Så jag ser fram emot uppdraget, samtidigt som jag har fullt fokus på Frölundas säsong fram till dess, sa Erika Holst när detta presenterades i slutet av oktober.

