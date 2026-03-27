Fem lämnar – även poängbästa spelaren

Efter SDHL-säsongens slut är lagbygget i Linköping i full gång. Nu går klubben ut med att fem spelare lämnar föreningen.

”Vi vill rikta ett stort tack”, skriver Linköping på sin sajt.

Thea Liodden är en av fem spelare som lämnar Linköping

Linköping säkrade sin plats i SDHL efter att ha vunnit mot Rögle i kvalet. Nu är föreningen i full gång med att bygga laget inför den kommande säsongen. Under fredagen bekräftar man då att fem spelare nu lämnar laget.

De som går skilda vägar med Linköping är Jorinde Heller, Ayaka Hitosato, Thea Liodden, Chanreet Bassi och Madie Leidt.

Bland spelarna som lämnar finns även lagets poängbäst spelare för säsongen, Madie Leidt. Hon stod för en stark offensiv med en notering på 22 poäng (11+11) poäng på 35 matcher.

”Vi vill rikta ett stort tack till spelarna för deras insatser i Linköping Hockey Club och önska dom lycka till i deras framtida hockeykarriärer”, skriver LHC på sin hemsida.

Under fredagen presenterades även Tim Brithén som ny huvudtränare för damlaget.

