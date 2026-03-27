Linköping Hockey Club plockar in Tim Brithén som ny huvudtränare för damlaget. Han kommer senast från Rögle – som LHC kvalade sig kvar mot.

–En spännande utmaning, säger klubbens nye tränare till lagets sajt.

Tim Brithén blir Linköpings nya huvudtränare

Brithén återvänder till klubben för tredje gången. Han har tidigare arbetat i flera ledande roller i föreningen och har en lång erfarenhet från både junior- och seniornivå.

– Det är många känslor. Jag har en lång historia i klubben och det här blir tredje gången jag återvänder till Linköping. Jag ser detta som en spännande utmaning. Jag tycker att damlaget har potential att nå högre än där man varit. Det ska bli jäkligt intressant och kul, det finns en uppsida i föreningen och jag är övertygad om att vi kommer kunna göra bra saker, säger Tim Brithén till LHC:s hemsida.

48-åringen kommer senast från Rögle där han var assisterande General Manager/assisterande Coach för damlaget. Under hans tid i Rögle möttes klubben och Linköping i kvalet om en SDHL plats, där Linköping säkrade platsen i högsta serien.

– Tim har en lång och gedigen karriär inom ishockeyn, där han haft ledande roller i flera klubbar – bland annat i LHC. Under de tre senaste säsongerna har han dessutom byggt på med värdefull erfarenhet från damhockeyn. Med Tim får vi en tränare med ett starkt ledarskap och hög kompetens, säger damlagets sportchef Sabina Eriksson.



Under slutet av säsongen tog Christopher Hamell över ansvaret som huvudtränare, nu återgår han som huvudtränare i D20-laget och NIU/junioransvarig.

