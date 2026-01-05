Färjestads Kelly Babstock bakom två mål i segern mot Frölunda HC

Bortalaget Färjestad vann mot Frölunda HC i SDHL. 1–3 (0–1, 0–0, 1–2) slutade måndagens match.

– Tight och jämn match, där Färjestad tog vara på sina chanser, kommenterade Frölunda HC:s sportchef Kim Martin Hasson.

Kelly Babstock med två mål för Färjestad

Kelly Babstock gav Färjestad ledningen efter 17.49 med assist av Michelle Löwenhielm.

Inget av lagen lyckades göra mål i andra perioden.

Färjestad gjorde två mål tidigt i tredje perioden och gick från 0–1 till 0–3, målen av Kelly Babstock och Emma Murén och punkterade matchen.

Frölunda HC reducerade dock till 1–3 genom Hanna Olsson när bara två minuter återstod att spela och skapade åter spänning i matchen.

Resultatet betyder att båda lagen har oförändrad position i tabellen, Frölunda HC i serieledning och Färjestad på åttonde plats.

Nästa motstånd för Frölunda HC är Brynäs. Lagen möts fredag 9 januari 18.00 i Monitor ERP Arena. Färjestad tar sig an Linköping hemma söndag 11 januari 13.00.

Frölunda HC–Färjestad 1–3 (0–1, 0–0, 1–2)

SDHL, Frölundaborg

Första perioden: 0–1 (17.49) Kelly Babstock (Michelle Löwenhielm).

Tredje perioden: 0–2 (40.15) Kelly Babstock (Michelle Löwenhielm, Alexie Guay), 0–3 (45.54) Emma Murén (Ella Albinsson), 1–3 (58.18) Hanna Olsson (Edit Danielsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Frölunda HC: 4-0-1

Färjestad: 3-0-2

Nästa match:

Frölunda HC: Brynäs IF, borta, 9 januari 18.00

Färjestad: Linköping HC, hemma, 11 januari 13.00