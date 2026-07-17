Färjestad gör klart med OS-forward

Svenja Voigt flyttar till Sverige och SDHL. Foto: Bildbyrån (montage).

Färjestad BK har gjort klart med ett spännande nyförvärv inför 2026/27-säsongen i SDHL. Fjolårets nykomlingar skriver nämligen ett kontrakt med den 22-åriga forwarden Svenja Voigt.

Voigt kommer senast från fyra år av collegehockey med St. Cloud State University, men har också lång internationell erfarenhet. På meritlistan finns fyra VM-turneringar med Tyskland, men också ett OS. Detta mål nådde Voigt i vintras, under mästerskapet i Milano.

– Svenja kommer från ett bra college där hon har fått vara i en bra tävlingsmiljö och fått spela i ett högt tempo. Det ser vi fram emot att hon tar med sig till oss i Färjestad. Hon är en viktig spelare för sitt tyska landslag och bär mycket minuter där. Hon är fortfarande ung men har redan skaffat sig mycket rutin och erfarenhet, säger sportchefen Emma Murén på lagets sajt.