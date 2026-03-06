Färjestad vann tredje matchen mot Frölunda HC

Färjestad vann med 3–2 mot Frölunda HC

Lauren Bellefontaine matchvinnare för Färjestad

Tre raka mål av Färjestad

Färjestad har nu greppet om serien mot Frölunda HC i SM-kvartsfinalen dam, efter vinst hemma med 3–2 (2–0, 1–1, 0–1). Därmed leder Färjestad matchserien med 2-1 och behöver bara en seger till för att ta sig till semifinal.

Frölunda HC:s sportchef Kim Martin Hasson tyckte så här om matchen:

– Vi gör för många individuella misstag och tar inte vara på de lägena vi har. Vi tar nya tag inför imorgon.

Färjestad–Frölunda HC – mål för mål

Julie Gough gjorde 1–0 till Färjestad efter bara 3.21 efter pass från Kelly Babstock. 2–0 kom efter 18.06 när Karley Garcia slog till på pass av Kelly Babstock och Alexie Guay.

Efter 11.11 i andra perioden nätade Lauren Bellefontaine på pass av Ella Albinsson och gjorde 3–0. Frölunda HC:s Emily Nix gjorde 3–1 efter 12.30 framspelad av Jenna Goodwin och Melissa Jefferies.

Efter 7.12 i tredje perioden reducerade Frölunda HC:s Andrea Dalen på nytt framspelad av Elisa Holopainen och Melissa Jefferies. Det fastställde slutresultatet till 3–2.

Lagen möts igen på lördag 15.30.

Färjestad–Frölunda HC 3–2 (2–0, 1–1, 0–1)

SM-kvartsfinalen dam

Första perioden: 1–0 (3.21) Julie Gough (Kelly Babstock), 2–0 (18.06) Karley Garcia (Kelly Babstock, Alexie Guay).

Andra perioden: 3–0 (31.11) Lauren Bellefontaine (Ella Albinsson), 3–1 (32.30) Emily Nix (Jenna Goodwin, Melissa Jefferies).

Tredje perioden: 3–2 (47.12) Andrea Dalen (Elisa Holopainen, Melissa Jefferies).

Nästa match:

7 mars, 15.30, Färjestad–Frölunda HC