Färjestad ryckte i sista perioden och vann mot Modo Hockey

Färjestad vann med 2–0 mot Modo Hockey

Färjestads fjärde seger på de senaste fem matcherna

Julie Gough gjorde två mål för Färjestad

Färjestad vann borta mot Modo Hockey i SDHL med 2–0. Matchen var helt jämn efter två perioder, 0–0, innan Färjestad avgjorde i sista perioden.

– Vi gjorde några riktigt bra saker offensivt förutom att göra mål. Vi behöver vara lite mer hungriga runt nätet och vårt powerplay behöver vara mer positivt än att ibland vara energidödare. Vi försvarade oss bra också, men gjorde några individuella misstag som ledde till mål bakåt så vi behöver ha mer av en vinnarmentalitet där man är villig att göra allt på båda sidor av pucken, kommenterade Modo Hockeys tränare Jared Cipparone.

Med det tog bortalaget Färjestad en skön revansch, eftersom Modo Hockey vann senaste mötet lagen emellan med hela 5–0.

Segern var Färjestads fjärde på de senaste fem matcherna.

Modo Hockey–Färjestad – mål för mål

Det gjordes inga mål under matchens första 40 minuter.

Julie Gough gav Färjestad ledningen efter sju minuter i tredje perioden efter pass från Michelle Löwenhielm.

13.50 in i tredje perioden slog Julie Gough till återigen och ökade ledningen. Det fastställde slutresultatet till 0–2.

Det här betyder att Modo Hockey nu ligger på femte plats i tabellen och Färjestad är på sjätte plats.

Nästa motstånd för Modo Hockey är Linköping. Lagen möts söndag 23 november 12.00 i Hägglunds Arena. Färjestad tar sig an Skellefteå AIK hemma fredag 28 november 18.00.

Modo Hockey–Färjestad 0–2 (0–0, 0–0, 0–2)

SDHL, Skyttishallen

Tredje perioden: 0–1 (47.03) Julie Gough (Michelle Löwenhielm), 0–2 (53.50) Julie Gough.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Modo Hockey: 1-0-4

Färjestad: 4-0-1

Nästa match:

Modo Hockey: Linköping HC, hemma, 23 november

Färjestad: Skellefteå AIK, hemma, 28 november