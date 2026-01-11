Färjestad vinner ångestmötet – rycker i kvalkampen

Seger för Färjestad med 3–1 mot Linköping

Färjestads fjärde seger på de senaste fem matcherna

Kelly Babstock tvåmålsskytt för Färjestad

Färjestad vann hemma mot Linköping i SDHL med 3–1. Matchen var helt jämn efter två perioder, 1–1, innan Färjestad avgjorde i sista perioden.

Segern var Färjestads fjärde på de senaste fem matcherna.

Kelly Babstock tvåmålsskytt för Färjestad

Linköping tog ledningen efter fem minuter genom Lova Blom på pass av Chanreet Bassi.

Efter 15.02 i andra perioden slog Julie Gough till framspelad av Michelle Löwenhielm och kvitterade för Färjestad.

16.48 in i tredje perioden nätade Färjestads Kelly Babstock på pass av Julie Gough och gav laget ledningen. Laget punkterade matchen med ett 3–1-mål med en sekund kvar att spela återigen genom Kelly Babstock efter pass från Alexie Guay. Därmed hade Färjestad vänt matchen.

Färjestad tar sig an Brynäs i nästa match hemma onsdag 14 januari 19.00. Linköping möter Brynäs hemma fredag 16 januari 18.00.

Färjestad–Linköping 3–1 (0–1, 1–0, 2–0)

SDHL, Löfbergs Arena

Första perioden: 0–1 (5.40) Lova Blom (Chanreet Bassi).

Andra perioden: 1–1 (35.02) Julie Gough (Michelle Löwenhielm).

Tredje perioden: 2–1 (56.48) Kelly Babstock (Julie Gough), 3–1 (59.59) Kelly Babstock (Alexie Guay).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Färjestad: 4-0-1

Linköping: 0-0-5

Nästa match:

Färjestad: Brynäs IF, hemma, 14 januari 19.00

Linköping: Brynäs IF, hemma, 16 januari 18.00