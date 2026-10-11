Löftet säkrade Luleås poäng i Karlstad

Luleå åker hem från Karlstad med tre färska poäng efter en uddamålsseger mot Färjestad BK i Löfbergs Arena. Bortalaget lade grunden i den andra perioden och vann till slut med 2–1.

Efter en mållös första period var det Luleå som tog kommandot i den andra aktens inledning. Efter 25.36 spräckte Jaycee Magwood nollan för gästerna, assisterad av Madison Chantler och Ebba Hedqvist. Tio minuter senare utökade Jenna Donohue ledningen till 2–0 efter förarbete från Hedqvist och Jenni Hiirikoski.

Färjestad gav dock inte upp och skapade nerv i matchen i den tredje perioden. Med drygt tio minuter kvar att spela reducerade Alexis Bedier till 1–2. Närmare än så kom hemmalaget inte, trots att man tog ut målvakten Emmy Nordström-Åmark i slutminuten och tog timeout i ett sista forsök att kvittera.

Lovisa Lundström i Luleåmålet stod för en solid insats och räddade 26 av 27 skott, vilket säkrade segern inför de 146 åskådarna på läktaren.

Färjestad BK – Luleå HF: 1–2 (0–0, 0–2, 1–0)

Färjestad: Alexis Bedier.

Luleå: Jaycee Magwood, Jenna Donohue.

Skott: 27–20 (8–10, 13–6, 6–4).

Publik: 146.