Talangen bryter med HV71 – flyttar hem

HV71 ska spela kvar för tredje SDHL-säsongen i rad.

Nu står det klart att klubben går skilda vägar med forwarden Ema Tothova.

– Vi har haft en bra dialog och i samförstånd kommit fram till att det bästa för alla parter är att avsluta avtalet, säger sportchef Alexander Haning.

Ema Tothova lämnar HV71 med omedelbar verkan. Foto: Carl Sandin/Bildbyrån

För tredje säsongen i rad kommer HV71 att tvingas spela kval för att hålla sig kvar i SDHL. Klubben har haft en mycket tung säsong, även om de har börjat vinna matcher nu på slutet av säsongen. Nyligen plockade HV in förstärkning inför det kommande kvalspelet genom att värva college-svenskan Ellen Wigermo.

Nu står det däremot klart att även en spelare lämnar HV71 inför avslutningen av säsongen. 18-årige Ema Tothova bryter sitt kontrakt med HV71 för att flytta hem till Slovakien, bekräftar klubben på sin hemsida.

– Ema har kommit till oss med ett önskemål om att flytta hem och har varit tydlig med sin situation. Vi har haft en bra dialog och i samförstånd kommit fram till att det bästa för alla parter är att avsluta avtalet. Vi vill tacka Ema för hennes tid i HV71 och önskar henne stort lycka till framöver, säger sportchefen Alexander Hanning.

Har haft problem med skador i HV71

Ema Tothova värvades till HV71 inför årets säsong efter att ha varit en stor talang hemma i Slovakien. Hon har däremot haft en skadefylld säsong i HV där hon bara kommit till spel i 18 matcher och missade flera månaders spel innan hon gjorde comeback förra veckan. Tothava har noterats för sex poäng, tre mål och tre assist, på sina 18 SDHL-matcher med HV71.

Tothava är ordinarie i Slovakiens landslag och tidigare den här säsongen gjorde hon nio poäng på sex matcher i OS-kvalet. Det var näst bäst i Slovakien bakom supertalangen Nela Lopusanova.

Source: Ema Tothova @ Elite Prospects