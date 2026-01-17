Agerar inför kvalet – värvar ny forward

I går blev HV71 klara för ett nytt kval i SDHL.

Nu agerar jumbon genom att värva Ellen Wigermo från college.

– HV71 har alltid haft en speciell plats i mitt hjärta, därför känns det extremt kul att ansluta till klubben, säger 19-åringen på klubbens hemsida.

HV71:s sportchef Alexander Haning värvar inför det kommande kvalet. Foto: Carl Sandin/Bildbyrån

Efter gårdagens förlust hemma mot Luleå/MSSK blev HV71 matematiskt klara för kvalspel i SDHL, trots att det återstår sex omgångar av grundserien. HV71 har haft en mycket tung säsong i SDHL med blott tre vinster på 30 matcher. HV71:s 13 poäng är klart sämst i ligan och de kommer därför att tvingas till kvalspel för tredje säsongen i rad.

Nu väljer HV att förstärka truppen inför det kommande kvalet. På sin hemsida meddelar klubben att forwarden Ellen Wigermo ansluter och är spelklar redan till morgondagens match mot Skellefteå.

– HV71 har alltid haft en speciell plats i mitt hjärta, därför känns det extremt kul att ansluta till klubben. Här vill jag utvecklas och ta stora kliv i min hockey. Framförallt vill jag bidra med energi, speed och tävling, säger Wigermo.

Ellen Wigermo lämnar college för spel i HV71

19-åriga Ellen Wigermo har ett förflutet i Södertälje och MoDo. Hon har tidigare spelat tolv SDHL-matcher för MoDo men lämnade för spel på college inför årets säsong. Under hösten och vintern har Wigermo spelat för Lindenwood University i USA där hon har noterats för 1+3 på 24 matcher.

– Vi har sökt efter en forward som kan bredda laget inför slutet av säsongen, och vi är glada att Ellen valt att komma till oss. Hon är en spelare med bra skridskoåkning, hög arbetskapacitet och en god speluppfattning, vilket kommer att bidra positivt till vår trupp. Vi ser fram emot att välkomna Ellen till HV71, säger Alexander Hanning.

HV71 har sex matcher kvar att spela i SDHL:s grundserie innan ett nytt kval väntar. I båda de två tidigare kvalspelen har HV klarat sig kvar i SDHL efter att ha besegrat Södertälje SK med 2-0 i matcher.

Source: Ellen Wigermo @ Elite Prospects