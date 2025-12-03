Inför veckans matcher presenterade Frölunda att de förlängt med tre spelare, varav allihopa stannar i föreningen ytterligare ett år. Bland de spelare som har förlängt är den just nu målfarligaste spelaren i SDHL, nämligen Elisa Holopainen.

– Skoj, och viktigt, säger sportchef Kim Martin Hasson till klubbens hemsida.

Elisa Holopainen. Foto: Mathias Bergeld/Bildbyrån.

Lagbyggena inför nästa säsong pågår för fullt och idag presenterade Frölunda tre viktiga förlängningar inför nästa säsong. Klubben har valt att förlänga med försvararen Nathalie Lidman, samt anfallarna Emilia Vesa och Elisa Holopainen.

24-åriga Vesa gör just nu sin tredje säsong i Frölunda och har skrivit på för ytterligare en säsong i klubben. Den här säsongen har hon noterats för 13 poäng (3+10) på 23 matcher.

– Vi vet alltid vad vi får av henne. Hon gör det bra och har en personlighet som passar in i vår miljö, säger sportchef Kim Martin Hasson.

Klubben har även förlängt med skyttedrottningen Elisa Holopainen, som just nu ligger på tredje plats i SDHL:s poängliga. Den 23-åriga finländaren har noterats för 27 poäng (18+9) på 23 matcher och är den spelare som gjort flest mål den här säsongen hittills.

– Skoj, och viktigt – hon är en av ligans allra bästa spelare.

Frölunda spelar två matcher den här veckan, båda på bortaplan. Först drabbar de samman med Djurgården under torsdagen, för att sedan möta SDE på fredagen.

