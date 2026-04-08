Efter guldmissen – han tar över Frölunda

Det blev inget andra raka SM-guld för Frölunda. Nu står det klart att nästa huvudtränare blir Jared Cipparone.

Jared Cipparone under ishockeymatchen i SDHL mellan Djurgården och Modo den 22 januari 2026 i Stockholm.

Här kan du läsa om silly season för SDHL, SHL och Hockeyallsvenskan.

Erika Holst lämnar Frölunda för att ta över som förbundskapten för Damkronorna. Till nästa säsong blir det då kanadensaren Jared Cipparone som tar över Göteborgsklubben. Han kommer senast från fyra raka säsonger med MoDo. Där det 2024 blev en finalförlust mot Luleå. I övrigt blev det en semifinal och två kvartsfinaler för MoDo under 40-åringens ledning.

Nu väntar en ny utmaning i Frölunda.

— Jag pratade med några intressanta namn när det blev klart att Holst (Erika) skulle lämna och valet föll på Jared. Det skall bli spännande att se vad han kan göra med laget och tillsammans med ledarteamet ta nästa steg i utvecklingen, säger sportchef Kim Martin Hasson i ett pressmeddelande.

Jared Cipparone har sedan tidigare ett SM-guld med Djurgården på sin meritlista. Totalt har han gjort tio säsonger som huvudtränare i SDHL. Frölunda är just nu en maktfaktor inom den svenska damhockeyn och vann SM-guld för ett år sedan. I år blev det däremot en finalförlust mot Brynäs efter 0-3 i matcher.

Till nästa år siktar de nu återigen på att hamna högst upp. Den här gången med en ny tränare.

— Jag är medveten om vilken klubb jag kommer till, men det är viktig med perspektiv. Frölundas damlag har bara funnits i fyra säsonger och min ingång till det här jobbet är att fortsätta bygga och att nå en ny nivå, säger tränaren själv.

Kontraktet är skrivet över två år.

