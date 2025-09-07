Stortalangen säkrade segern för Frölunda

Mästarna Frölunda inleder säsongen på bästa sätt med två raka vinster.

Borta mot Skellefteå klev 17-åringen Ebba Westerlind fram med sitt första mål för säsongen.

Ebba Westerlind klev fram för Frölunda. Foto: Magnus Andersson/Bildbyrån

I fredagens premiäromgång vann Frölunda finalreprisen mot Luleå/MSSK med 2-1 efter ett sent avgörande. Under söndagen hade de regerande mästarna rest vidare till Skellefteå för säsongens andra bortamatch. Det blev även andra vinsten för säsongen.

Skellefteå, som vann mot HV71 med 6-3 i premiären, höll emot länge tack vare fint spel av comebackande Miranda Dahlgren i mål. Men halvvägs genom matchen fick Frölunda spela powerplay och då klev fjolårets poängdrottning Elisa Holopainen fram och satte sitt första mål för säsongen efter en fin passning av nyförvärvet Emily Nix för 0-1 i Västerbotten.

Talangerna i hjälteroller för Frölunda

I tredje perioden utökade bortalaget genom landslagsspelaren Sofie Lundin som kliniskt kunde sätta 0-2 via ett friläge. Skellefteå fick kontakt genom en kvittering bakom Frölundas unga målvakt Maja Helge men en annan ung spelare skulle i stället punktera matchen för Frölundas räkning.

17-åriga Ebba Westerlind hade en riktigt stark säsong i fjol som U17-spelare och var högst bidragande till Frölundas SM-guld. Nu har den stora backtalangen, född 2008, också inlett starkt som U18-spelare. Hon satte sitt första mål för säsongen med ett backskott från blålinjen som gick hela vägen i nät. Frölunda kunde därefter stänga ner resten av tillställningen för att vinna med 3-1.

18-åriga målvakten Maja Helge fick också en fin start på säsongen genom att rädda 20 av 21 skott i sin första match. Frölunda har nu inlett säsongen på bästa sätt med blott två insläppta mål på två matcher och maximalt antal poäng.

De regerande mästarna kommer nu att resa tillbaka till Göteborg där de sedan ställs mot Linköping för sin hemmapremiär på onsdag.

Skellefteå – Frölunda 1–3 (0-0,0-1,1-2)

Skellefteå: Aino Karppinen.

Frölunda: Elisa Holopainen, Sofie Lundin, Ebba Westerlind.

Source: Ebba Westerlind @ Elite Prospects