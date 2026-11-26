Ebba Svensson Träff storspelade mot MoDo men LHC gick ändå förlorande ut matchen. Foto: Oscar Wallin / BILDBYRÅN

Foto: BILDBYRÃ N

Ebba Svensson Träff stod för en ny stark målvaktsinsats när Linköping gästade MoDo i Hägglunds Arena på torsdagskvällen. Men den svenska VM-bronsmålvakten fick ändå lämna Örnsköldsvik utan poäng.

Linköping föll med 1–2 efter en match där Svensson Träff verkligen fick bekänna färg. MoDo vann skottstatistiken med 35–21 och tvingade Linköpingsmålvakten till hela 33 räddningar. Det gav en räddningsprocent på 94,29.

På andra sidan isen stod Ebba Lindström, som också svarade för en stark insats med 20 räddningar på 21 skott.

MoDo avgjorde i slutet av andra perioden

Hemmalaget tog ledningen genom Greta Johansson efter 17.28 i den första perioden. Linköping lyckades sedan kvittera i powerplay i den andra perioden. Emma Bergesen satte 1–1 efter 36.41, framspelad av Lova Torsson och Vendula Pribylova.

Glädjen blev dock kortvarig för gästerna.

Bara drygt två minuter senare återtog MoDo ledningen när Moa Johannesson satte 2–1 efter förarbete av Nina Christof. Det målet skulle också visa sig bli matchens sista.

Linköping försökte jaga en kvittering i slutminuterna och plockade ut Svensson Träff med 26 sekunder kvar, men någon utdelning kom aldrig.

För Linköping innebär förlusten att laget blir kvar som jumbo i SDHL-tabellen. MoDo kan däremot glädjas åt tre poäng och klättrar till femte plats.