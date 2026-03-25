Damkronornas OS-stjärna får Guldhjälmen

Ebba Svensson Träff hade ett sensationellt OS med Damkronorna. Nu tilldelas Linköpings målvakt Guldhjälmen som årets främsta damspelare i svensk ishockey.

260216 Goaltender Ebba Svensson Träff of Sweden in the women’s ice hockey semifinal between USA and Sweden during day 10 of the 2026 Winter Olympics on February 16, 2026 in Milan. Photo: Emma Wallskog / BILDBYRÅN / kod EW / EW0638

Skellefteås poängligavinnare Oscar Lindberg tog hem Guldhjälmen på herrsidan. Nu står det klart att målvakten Ebba Svensson Träff får priset på damsidan efter att ha blivit framröstad av ligans spelare.

21-åringen från Oskarshamn hade en stark säsong i SDHL med ett svagt Linköping. Trots att laget missade slutspel och fick kvala sig kvar i ligan hade hon SDHL:s tredje bästa räddningsprocent, 93,1, över 33 matcher i grundserien. I nedflyttningskvalet mot Rögle släppte hon sedan bara in två mål på två matcher och räddade 95,8 procent av skotten hon ställdes inför.

Småländskans största ögonblick under säsongen kom emellertid under OS i Milano, där hon fick sitt stora internationella genombrott. Svensson Träff ledde Damkronorna till semifinal och hade i slutändan en räddningsprocent på 93,9 över sina sex matcher i turneringen. Då höll hon nollan vid två tillfällen. Trots det blev det ingen medalj efter förlusten mot Schweiz i förlängningen av bronsmatchen.

Utöver att vinna Guldhjälmen har Ebba Svensson Träff även utsetts till årets målvakt i SDHL.

Fakta: Tidigare vinnare av Guldhjälmen för damer